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Як змінилась секс-символ Памела Андерсон: шокуюче фотопорівняння

17:42, сьогодні 1222
Памела Андерсон після і до пластичної операції
Памела Андерсон після і до пластичної операції / infokava.com

49-річна актриса Памела Андерсон зробила хірургічну пластику лиця ще взимку, тоді вона неабияк приголомшила прихильників. А тепер зірка з'явилась на Каннському фестивалі, не менш шокувавши публіку.

Якщо в січні 2017 року, коли Памела вперше після операції засвітилась з "оновленим" обличчям на гала-вечорі Шона Пенна – її, як-не-як, але можна було впізнати.

Тепер секс-символ показала себе папарацці на червоній доріжці 70-го Каннського фестивалю. Відверто кажучи, теперішня Памела і Памела до операції стали настільки різними, що акторку просто неможливо впізнати.

Можливо, після першої серйозної пластики обличчя зірка вирішила внести деякі корективи.

До вашої уваги фотопорівняння до і після суттєвої пластики.

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Теги: LifeStyle Каннський кінофестиваль Фотопорівняння
Джерело: 24 Канал
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