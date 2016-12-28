  • укр
  • рус
01:42
28 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Еліксир молодості Путіна. В Росії палять Біблію
Вєсті Кремля
21:01, 27 грудня
Вєсті.UA. Повернення
Вєсті.UA
20:42, 27 грудня
Політичні підсумки 2016 року: як і які закони приймали депутати
ЦРУ
22:47, 27 грудня
Випуск новин за 23:00: Евакуація ОБСЄ. Прогнози астрологів
Випуск новин
23:48, 27 грудня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як змінились алкогольні смаки українців

01:37, сьогодні 18 Читать новость на русском
Алкоголь
Алкоголь / Edwin Land/Flickr

У 2016 році в Україні значно зросла вартість алкоголю. Разом зі зміною ціни змінились і вподобання українців у міцних напоях.

Як повідомив UBR.ua директор Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, зараз українські компанії за рахунок збільшення акцизів і мінімальної роздрібної ціни алкогольних напоїв, втрачають частку офіційного ринку алкоголю.

За нашими підрахунками, приблизно 85% ринку міцного алкоголю, в першу чергу, горілки, знаходиться в тіні,
– повідомив експерт.

При цьому імпорт не дуже додав у ціні. За словами Дорошенка, в передноворічний період торговці можуть пожертвувати частиною своєї маржі, щоб стимулювати продажі.

За оцінками глави асоціації "Укрводка" Володимира Остапюка, тіньовий ринок горілки в 2017 році може зрости до 65% проти 50% в 2016 році. За його словами, асоціація розчарована рішенням Верховної Ради підвищити акцизи на міцний алкоголь на 20%, адже спочатку в парламенті обговорювалося зростання лише на 12% (на рівень інфляції).

Крім того, в грудні зросли мінімальні ціни на алкогольну продукцію. Так, легальна півлітрова пляшка горілки тепер коштує мінімум 69,8 грн. А пляшка сухого виноградного вина 0,7 л – 33 грн, шампанського – 69,9 грн/пл. Коньяк виріс в ціні на 24-27%, а віскі, ром і джин – на 37-63%, вина подорожчали на 22,2-55,6%.

Читайте також: Рада прийняла закон про підвищення акцизів на алкоголь і тютюн

Регулярне підвищення ціни призвело до спаду споживання і виробництва вітчизняного продукту. За даними Держстату, виробництво горілки за 10 місяців 2016 року знизилося в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року на 11,4% (до 12,9 млн декалітрів), а виробництво коньяку та бренді – на 10% (до 2 млн декалітрів).

Як зазначає Олексій Дорошенко, багато мереж самі завозять імпортний алкоголь.

При загальній рентабельності торгівлі в 30-40%, алкоголь можна продавати з рентабельністю 200-400%. Тому вони задовольняються 250% і можуть запропонувати ціну нижче, ніж в середньому по ринку, значно збільшуючи продажі. Тому український алкоголь і далі втрачатиме частку ринку, так як до 2024 року ми повинні підняти свої акцизи до рівня європейських,
– резюмував експерт.

У тіні перебуває і частина вітчизняного виноробства, так як ліцензії на торгівлю для дрібних виноробів були скасовані відносно недавно.

Однак фахівці відзначають, що українці поступово переходять з напівсолодкого вина на сухе, яке за визначенням більш якісне. За словами Олексія Дорошенко, це не в останню чергу пов'язано з тим, що українські туристи і заробітчани, подорожуючи по світу, привчаються до хорошого вина.

Читайте також: Росія нахабно привласнила українські торгові марки вин

Українці стали більше купувати якісного шампанського, так як різні дешевші варіанти напою типу "Совестское" наблизилися до нього за ціною. Якщо раніше споживач брав товар по 49,90 грн, то при індикативній ціні 69,90 грн за пляшку він робить вибір на користь більш якісного, більш преміального напою. Імпортне ігристе вино вартістю в 200-250 грн за пляшку теж добре продається. Але вино, яке офіційно можна називати шампанським, можуть дозволити собі тільки дуже заможні люди, так як його ціна на порядок вище, ніж у вітчизняного продукту.

Всього ж під Новий рік реалізується приблизно 80-90% всього шампанського в Україні. Другий активний період продажів – літній сезон. Але влітку обсяги продажів незрівнянно малі в порівнянні із зимовими святами.

Читайте також: Новорічна вечірка: ціна питання

В останні роки істотно змінилися переваги споживачів шампанського. Ще 5-6 років тому до 90% продажів доводилося на напівсолодке і солодке шампанське, а частка брюта не перевищувала 5%. Тепер вона досягла 15%, а продажі напівсолодкого напою скоротилися до 45-50%.

Теги: Україна алкоголь
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
26 грудня, 22:01 Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
26 грудня, 20:38 "Лучшие в 2016 году": выберите лучших футбольных персон года Украины
Криминальная
27 грудня, 22:35 Криминальная "юстиция" может стать официальной
Андрій Довбенко 1000
Дивні
27 грудня, 22:30 Дивні "полонянки" Савченко, Росія вважає Євромайдан "держпереворотом", – головне за добу
1209
Перемога-2016: неймовірний успіх українців на Паралімпіаді в Ріо
27 грудня, 21:15 Перемога-2016: неймовірний успіх українців на Паралімпіаді в Ріо
Наталя Сколоздра 1 545
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло
 4 липня , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня , 19:08 343
Під час хресної ходи не обійшлось без провокацій: у "прихожан" вилучили кілька ножів
 27 липня , 16:35
День народження Віталія Кличка: топ-10 справді важливих фактів про боксера і політика
19 липня , 15:30 1
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук