Як змінились алкогольні смаки українців

У 2016 році в Україні значно зросла вартість алкоголю. Разом зі зміною ціни змінились і вподобання українців у міцних напоях.

Як повідомив UBR.ua директор Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, зараз українські компанії за рахунок збільшення акцизів і мінімальної роздрібної ціни алкогольних напоїв, втрачають частку офіційного ринку алкоголю.

За нашими підрахунками, приблизно 85% ринку міцного алкоголю, в першу чергу, горілки, знаходиться в тіні,

– повідомив експерт.

При цьому імпорт не дуже додав у ціні. За словами Дорошенка, в передноворічний період торговці можуть пожертвувати частиною своєї маржі, щоб стимулювати продажі.

За оцінками глави асоціації "Укрводка" Володимира Остапюка, тіньовий ринок горілки в 2017 році може зрости до 65% проти 50% в 2016 році. За його словами, асоціація розчарована рішенням Верховної Ради підвищити акцизи на міцний алкоголь на 20%, адже спочатку в парламенті обговорювалося зростання лише на 12% (на рівень інфляції).

Крім того, в грудні зросли мінімальні ціни на алкогольну продукцію. Так, легальна півлітрова пляшка горілки тепер коштує мінімум 69,8 грн. А пляшка сухого виноградного вина 0,7 л – 33 грн, шампанського – 69,9 грн/пл. Коньяк виріс в ціні на 24-27%, а віскі, ром і джин – на 37-63%, вина подорожчали на 22,2-55,6%.

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Регулярне підвищення ціни призвело до спаду споживання і виробництва вітчизняного продукту. За даними Держстату, виробництво горілки за 10 місяців 2016 року знизилося в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року на 11,4% (до 12,9 млн декалітрів), а виробництво коньяку та бренді – на 10% (до 2 млн декалітрів).

Як зазначає Олексій Дорошенко, багато мереж самі завозять імпортний алкоголь.

При загальній рентабельності торгівлі в 30-40%, алкоголь можна продавати з рентабельністю 200-400%. Тому вони задовольняються 250% і можуть запропонувати ціну нижче, ніж в середньому по ринку, значно збільшуючи продажі. Тому український алкоголь і далі втрачатиме частку ринку, так як до 2024 року ми повинні підняти свої акцизи до рівня європейських,

– резюмував експерт.

У тіні перебуває і частина вітчизняного виноробства, так як ліцензії на торгівлю для дрібних виноробів були скасовані відносно недавно.

Однак фахівці відзначають, що українці поступово переходять з напівсолодкого вина на сухе, яке за визначенням більш якісне. За словами Олексія Дорошенко, це не в останню чергу пов'язано з тим, що українські туристи і заробітчани, подорожуючи по світу, привчаються до хорошого вина.

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Українці стали більше купувати якісного шампанського, так як різні дешевші варіанти напою типу "Совестское" наблизилися до нього за ціною. Якщо раніше споживач брав товар по 49,90 грн, то при індикативній ціні 69,90 грн за пляшку він робить вибір на користь більш якісного, більш преміального напою. Імпортне ігристе вино вартістю в 200-250 грн за пляшку теж добре продається. Але вино, яке офіційно можна називати шампанським, можуть дозволити собі тільки дуже заможні люди, так як його ціна на порядок вище, ніж у вітчизняного продукту.

Всього ж під Новий рік реалізується приблизно 80-90% всього шампанського в Україні. Другий активний період продажів – літній сезон. Але влітку обсяги продажів незрівнянно малі в порівнянні із зимовими святами.

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В останні роки істотно змінилися переваги споживачів шампанського. Ще 5-6 років тому до 90% продажів доводилося на напівсолодке і солодке шампанське, а частка брюта не перевищувала 5%. Тепер вона досягла 15%, а продажі напівсолодкого напою скоротилися до 45-50%.