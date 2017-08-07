Як змінилися ціни на квартири по районах Львова: огляд ринку житла

Показником поліпшення економічної ситуації є стабілізація мінімальних цін на ринку нерухомості. В якому районі Львова найдешевше і найдорожче житло? Як змінилася ситуація за рік?

Ринок нерухомості завжди чутливо реагував на всі події, що відбуваються в країні. Показником стабілізації економічної ситуації є істотне зменшення темпів падіння вартості житла в більшості міст України. Наприклад, у Львові мінімальні ціни на квартири в новобудовах за рік практично не змінилися. Як і в липні 2016 року, зараз найдешевше житло можна придбати за ціною 440 доларів США за метр квадратний. Що цікаво, якщо оцінювати житло в національній валюті, то найменша ціна зараз становить 11400 грн, що всього на три з половиною відсотка більше, ніж рік тому – це приблизно корелює з коливаннями курсу гривні.

Середня ціна в доларах США зменшилася на шість відсотків, а в національній валюті не змінилася і дорівнює 16000 грн. Цікавим є той факт, що середня вартість житла в найближчих передмістях приблизно дорівнює мінімальній ціні на квартири обласних центрів. Так, новобудови Брюховичі пропонують квартири від забудовників по 11400 грн за квадратний метр, або трохи вище.

У Львові, як і раніше, найбільшою популярністю користується житло в Галицькому районі. Середня вартість нових квартир тут складає близько 29 тис. грн за м2. Друге місце розділили між собою Личаківський та Франківський райони, в яких квадратний метр житлової площі коштує 21 тис. грн. Найменша ціна, 16 тис. грн за м2, виставляється за житлову нерухомість, що знаходяться в Сихівському районі.

При цьому середня вартість житла за останній рік зменшилася практично в усіх районах Львова, за винятком Франківського району, який показав несподіване зростання у майже двадцять відсотків. Найменші зміни відбулися в Галицькому районі, тут падіння склало близько половини відсотка. У Личаківському районі вартість квартир в новобудові впала на два з половиною відсотка. І найбільше падіння ціни за рік було відзначено в Сихівському районі – його величина досягла одинадцяти з половиною відсотків.