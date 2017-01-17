Як змінилося життя селища на Донбасі з поверненням української влади
Після того, як селище Новолуганське знову опинилося під українським прапором, життя в ньому змінилося.
Донедавна Новолуганське розташовувалось в сірій зоні, яке за документами контролювалась Україною, але куда насправді десятками вантажівок гнали контрабанду і переправляли на неконтрольовану Україні територію. Це припинилось разом із приходом в село батальйону "Донбас-Україна".
Прихід військових багатьох не втішив. Місцеві добряче наживалися на незаконному переміщенні товарів на той бік.
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Разом із військовими у Новолуганському з'явилася й українська поліція. Втім, коли телефонуєш за номером "102", зв'язуєшся із окупованими територіями. Цю проблему мають вирішити спеціалісти із телекомунікацій. Поки ж із поліцією зв'язуються за мобільними номерами.
Як до змін ставляться місцеві мешканці – дивіться у сюжеті.
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