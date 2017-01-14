Як змусити мозок працювати на повну – практичні поради

Стрес, виснаження та інші негативні фактори притуплюють роботу нашого мозку. Однак, він може працювати краще. Доктор наук з психології, автор колонки з психології для журналу The New Yorker Марія Коннікова назвала кілька порад, які покращать роботу мозку.

Про це пише видання mizky.com.

Повноцінний сон

Основна функція сну полягає у видаленні біохімічних продуктів життєдіяльності мозку, які з'являються в результаті його активності. Тож через недосипання може відбутися перевантаження цими небезпечними продуктами.

Також Коннікова наголошує, принцип "не можу виспатися зараз, але зате відісплюся на вихідних", у цьому випадку не працює. Відновитися після однієї безсонної ночі не складно, але хронічна нестача сну вимагає великих зусиль.

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Обмеження інтернету

Коннікова каже, що основна проблема Інтернету полягає в розсіяній увазі. Нам постійно доводиться перемикати свою увагу на другорядні неважливі речі і це не дає зосередитися на важливому.

Найдієвішим буде обмежити час перебування в інтернеті: до прикладу, півгодини на Facebook, далі лише робота.

Поліфункціональність

Якщо ви хочете робити справу справді добре, ви маєте приділяти їй всю свою увагу. І хоч сучасне життя підштовхує нас до того, щоб робити кілька справ одночасно, від цього варто відмовитись. Тоді ви помітите, що розумова діяльність йде краще.

Уважність

Тут Коннікова приводить приклад персонажа Шерлока Холмса, відомого своїм унікальним розумом. Як він працює над уважністю: очі заплющені, тіло нерухоме. Саме це допомагає Холмсу бути сфокусованим і уважним до всіх дрібниць.

Такий метод мають практикувати і звичайні люди. Варто виділити 10-15 хвилин кожен день для того, щоб сісти і нічого не робити. вправа допоможе розвинути увагу і концентрацію.