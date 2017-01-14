  • укр
  • рус
16:27
14 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
21:11, 13 січня
Вєсті.UA. Хто ще чекає на Чауса. Хитрий Гройсман
Вєсті.UA
19:20, 13 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 15:00: Розгляд справи судді-хабарника Головатюка. Наслідки негоди на Закарпатті
Випуск новин
16:21, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Як змусити мозок працювати на повну – практичні поради

15:44, сьогодні 1213 Читать новость на русском
Спробуйте – і відчуєте різницю
Спробуйте – і відчуєте різницю / 24 Канал

Стрес, виснаження та інші негативні фактори притуплюють роботу нашого мозку. Однак, він може працювати краще. Доктор наук з психології, автор колонки з психології для журналу The New Yorker Марія Коннікова назвала кілька порад, які покращать роботу мозку.

Про це пише видання mizky.com.

Повноцінний сон

Основна функція сну полягає у видаленні біохімічних продуктів життєдіяльності мозку, які з'являються в результаті його активності. Тож через недосипання може відбутися перевантаження цими небезпечними продуктами.

Також Коннікова наголошує, принцип "не можу виспатися зараз, але зате відісплюся на вихідних", у цьому випадку не працює. Відновитися після однієї безсонної ночі не складно, але хронічна нестача сну вимагає великих зусиль.

Читайте також: Як свято впливає на наш мозок: цікаве дослідження

Обмеження інтернету

Коннікова каже, що основна проблема Інтернету полягає в розсіяній увазі. Нам постійно доводиться перемикати свою увагу на другорядні неважливі речі і це не дає зосередитися на важливому.

Найдієвішим буде обмежити час перебування в інтернеті: до прикладу, півгодини на Facebook, далі лише робота.

Поліфункціональність

Якщо ви хочете робити справу справді добре, ви маєте приділяти їй всю свою увагу. І хоч сучасне життя підштовхує нас до того, щоб робити кілька справ одночасно, від цього варто відмовитись. Тоді ви помітите, що розумова діяльність йде краще.

Уважність

Тут Коннікова приводить приклад персонажа Шерлока Холмса, відомого своїм унікальним розумом. Як він працює над уважністю: очі заплющені, тіло нерухоме. Саме це допомагає Холмсу бути сфокусованим і уважним до всіх дрібниць.

Такий метод мають практикувати і звичайні люди. Варто виділити 10-15 хвилин кожен день для того, щоб сісти і нічого не робити. вправа допоможе розвинути увагу і концентрацію.

Теги: Здорове життя LifeStyle Публікації Інфографіка
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як змусити мозок працювати на повну – практичні поради
сьогодні, 15:44 Як змусити мозок працювати на повну – практичні поради
1210
Два тезиса для ватников про украинцев и Бандеру
сьогодні, 12:52 Два тезиса для ватников про украинцев и Бандеру
Павло Шехтман 2823
Россияне должны ненавидеть украинцев и бояться. Всей своей душой
сьогодні, 08:25 Россияне должны ненавидеть украинцев и бояться. Всей своей душой
Володимир Шередега 13 8297
Жизнь в оккупированном Луганске: хочется продолжения праздника
13 січня, 22:01 Жизнь в оккупированном Луганске: хочется продолжения праздника
Ольга Черненко 4488
KIA Sportage та інші: яким моделям авто надавали перевагу українці минулого року
13 січня, 19:40 KIA Sportage та інші: яким моделям авто надавали перевагу українці минулого року
1366
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук