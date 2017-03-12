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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Як зникатиме Росія: думка експерта

13:33, сьогодні 809 Читать новость на русском
Майбутнє Росії – протести та розкол
Майбутнє Росії – протести та розкол / Соцмережі

Наразі економіка Росії є приреченою на стагнацію. Крім того, Кремль реанімував політику заборон на все, результатом якої можуть стати не лише численні революції, а й розкол країни.

Таку думку висловив засновник і координатор міжнародної антипутінської коаліції "Стоп фашизм в Росії!" Герман Обухов, передає "Радіо Свобода".

"Протягом всієї історії Радянський Союз показував свою сутність тоталітарної держави: заборони стали головною соціальною практикою. Однак у 1991 році мирна буржуазна революція зняла всі заборони, країна спробувала повернутися до витоків. Безрезультатно. Лише через два десятиліття політику заборон реанімували. Третій термін президента Путіна почався з заборон на мирні демонстрації. Слідом за цим заборонили все, що пов'язано з протестною активністю. Почали садити навіть за поодинокі пікети, приписуючи їх учасникам "екстремізм". На горизонті з’явилися обмеження або навіть заборона на користування інтернетом. Якщо так справа піде й далі, то не за горами обмеження на виїзд з Росії – де сенс не сам виїзд, а вивезення зароблених грошей", – стверджує експерт.

Як зауважив автор, у зв'язку з такою політикою Путіна в Росії може статися нова революція, щоправда поки незрозуміло якою вона буде: мирною чи насильницькою.

Якщо влада не дозволить мирну або навіть не революцію, а еволюцію, то відповідно до законів розвитку суспільства має статися бунт з "коктейлями Молотова". Тоді не допоможуть ні Національна гвардія, ні ОМОН, ні ФСБ, ні армія... Таке трапиться лише за тієї умови, якщо народ буде доведено до "точки кипіння",
– наголошує активіст антипутінського руху.

Також, на його думку, є і другий варіант розвитку подій – почнуть відколюватися регіони, і Володимир Путін залишиться, як колись Михайло Горбачов, президентом неіснуючої країни.

Так, за його словами, може несподівано трапитися так, що доведені до відчаю жителі якогось далекого регіону оголосять про вихід зі складу Російської Федерації, і цілком ймовірно, що у Москви не вистачить в такому разі сил, аби "загасити полум’я сепаратизму по всій країні".

"Найближчим часом заборони на все і вся триватимуть, тому що вони – нормальна прикмета будь-якої репресивної держави. За санкцій Заходу, економіка Росії приречена на стагнацію. Реформувати що-небудь в країні пізно: гроші, виручені за нафту та газ, вкрадено, а отримувати кредити на Заході з кожним роком стає все складніше", – підсумовує Обухов.

Читайте також: Потрібно завдати удар по самому Путіну, – політолог

Теги: Політика Новини Росії Володимир Путін протести
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