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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

Як Зорян Шкіряк неординарно відреагував на смерть Чуркіна

01:19, сьогодні 1865 Читать новость на русском
Зорян Шкіряк не винуватий
Зорян Шкіряк не винуватий

Смерть постійного представника Росії при ООН Віталія Чуркіна не залишила поза увагою того (чи тих), кого російська пропаганда прийнялась звинувачувати у всіх смертях терористів.

Мова йде про Зоряна Шкіряка, чи "представників українського істеблішменту Зоряна та Шкіряка", яких так звані російські ЗМІ назвали "замовниками вбивства терориста Михайла Толстих під кличкою "Гіві".

Цього разу Зорян Шкіряк вирішив "зіграти на випередження".

Читайте також: "Занадто зловживав брехнею": нестримна реакція соцмереж на смерть Віталія Чуркіна

Нагадаємо, увечері 20 лютого за день до свого 65-річчя у Нью-Йорку відправився на той світ постійний представник Кремля в ООН Віталій Чуркін.

За інформацією американських ЗМІ, дипломат помер через проблеми з серцем.

Теги: Віталій Чуркін Курйози Зорян Шкіряк
Джерело: 24 Канал
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