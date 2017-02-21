Як Зорян Шкіряк неординарно відреагував на смерть Чуркіна

Смерть постійного представника Росії при ООН Віталія Чуркіна не залишила поза увагою того (чи тих), кого російська пропаганда прийнялась звинувачувати у всіх смертях терористів.
Мова йде про Зоряна Шкіряка, чи "представників українського істеблішменту Зоряна та Шкіряка", яких так звані російські ЗМІ назвали "замовниками вбивства терориста Михайла Толстих під кличкою "Гіві".
Цього разу Зорян Шкіряк вирішив "зіграти на випередження".
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Нагадаємо, увечері 20 лютого за день до свого 65-річчя у Нью-Йорку відправився на той світ постійний представник Кремля в ООН Віталій Чуркін.
За інформацією американських ЗМІ, дипломат помер через проблеми з серцем.