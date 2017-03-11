Як зробити натуральний поліроль для меблів

Ефективний поліроль для меблів цілком можна зробити самотужки всього лише з трьох інгредієнтів.

Усі ці інгредієнти легко можна знайти, а ефект просто неймовірний, передає "Лайфхакер".

Потрібно:

- 1 лимон

- 1 столова ложка олії виноградних кісточок або оливкової олії

- 1 столова ложка води

Спосіб приготування:

Сік лимона змішати із водою та олією. Краще це робити в банці, яка герметично закривається. Тоді всі інгредієнти треба інтенсивно перемішати протягом 30 секунд.

Після цього рідину можна наливати на тканину та обробляти дерев'яні меблі.

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Такий засіб не лише прекрасно доглядає за меблями, але і чудово освіжить повітря в кімнаті – усе через лимон. До того ж він абсолютно натуральний та дуже економний.

Єдиний недолік – такий поліроль не можна зберігати роками, як хімічні аналоги.