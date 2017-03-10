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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Як звичайний українець став дизайнером світових автомобільних брендів

Зроблено в Україні 22:55, сьогодні 252 Читать новость на русском

Максима Шкіндера зараз величають одним із кращих автомобільних дизайнерів світу, у дитинстві називали трієчником та невдахою.

Його робота – додавати до автомобільних трендів свою уяву та інтуїцію. Так, щоб на ескізі постала модель, яка сподобається покупцю через 5-10 років, а то й усі 50. З одного боку, твоя фантазія не має суперечити аеродинамічним законам. З іншого боку, ти повинен здивувати, але й не занадто, бо люди не завжди готові до сміливого дизайну. У цьому полягає найбільша складність роботи, тому останні 3 роки Максим намагається балансувати між цим у лондонському бюро "Макларена".

Максима навіть вигнали зі школи після 9 класу. Хлопця нічого не цікавило, окрім малювання, хоча й з художньої школи його теж відраховували. Дисциплінувати Максима вдасться лише викладачам київського інституту дизайну.

І саме вони допоможуть простому хлопцю з Енергодара віднайти справжню пристрасть – автомобілі. І дарма, що в Україні такі спеціалісти не потрібні. Дипломна робота Максима буде настільки якісною, що йому єдиному оплатять навчання в магістратурі в італійській школі дизайну. Тут увечері викладали ті дизайнери, які вдень розробляли концепти для світових брендів.

Максим ще й довчитися не встиг, як перед ним лежало 2 пропозиції: стажування у компанії "Мерседес" та посада штатного дизайнера в автоконцерні "Шкода". Українець обирає 2 варіант, бо тут нарешті можна було взятися за роботу. А саме модель "Суперб". Парадоксально, але на той час українець не вмів керувати автомобілем. Права здобув тільки через рік.

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А вже за 2 його запросять до компанії "Макларен". У команді дизайнерів він єдиний з України. Аби не вигоріти на роботі й мати свіжі ідеї, намагається урізноманітнити своє дозвілля: займається живописом, пише книгу, цікавиться модою. Крім того, в технічні деталі навмисно не вдається: не хоче, аби ці знання обмежували його уяву.

Коли головна мрія життя реалізована, з'являються нові – стати викладачем, представити свою виставку живопису, увійти в історії світового та українського автодизайну. А зрештою, зізнається Максим: життя – це імпровізація і ніколи не знаєш, де вершина твого успіху. Потрібно просто рухатись уперед.

Теги: Зроблено в Україні українці
Джерело: 24 Канал
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