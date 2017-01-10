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Як з’явився кумир мільйонів – легендарний персонаж Джеймс Бонд

MStyle 08:34, сьогодні 95 Читать новость на русском
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5 жовтня 1962 на екрани вийшов перший фільм про легендарного суперагента під назвою "Доктор Ноу".

Головну роль зіграв Шон Коннері, а у 2015-му світ побачила остання наразі серія бондіани з Деніелом Крейгом у головній ролі. 24 стрічки про агента 007 і понад півстоліття історії, яка не втрачає свого шарму й у наші дні.

Окрім усього, важливу роль відіграють традиції. Клінт Іствуд, Адам Уест та Берт Рейнолдс у різний час відмовлялися від ролі Бонда, тому що вважали суперагента британської розвідки має грати виключно британський актор.

Агента 007 придумав колишній журналіст Ян Флемінг. У роки війни він служив особистим помічником шефа розвідки британського королівського флоту. Вважають, що одним з прототипів персонажа був британський розвідник, "король шпигунів" Сідней Рейлі. Ім’я для свого суворого супергероя Флемінг запозичив у представника більш світської професії: перебуваючи на Ямайці, він натрапив на книжку про пернатих мешканців Карибських островів, яка була написана орнітологом Джеймсом Бондом.

Першою спробою екранізації книг про Бонда став епізод американського телесеріалу "Кульмінація! ", який вийшов на екрани 1954 року. Британський продюсер Альберт Брокколі зацікавився проектом лише в 1959 році. Він одразу ж взявся за організацію зйомок першого повномасштабного фільму.

Окрім того, що "Бондіана" є найтривалішою серією фільмів, вона ще й виявилася напрочуд прибутковою – загалом проект приніс своїм творцям понад 10 мільярдів доларів. "Бондіана" стала другим за успішністю кіносеріалом в історії.

Найкращим Бондом усіх часів критики й шанувальники вважають Шона Коннері. А от найстарший агент 007 – Роджер Мур. Свого першого Бонда актор зіграв у 46 років. Він, до слова, з’являвся на екранах у цьому образі найчастіше – 7 разів.

Пірс Броснан зіграв супершпигуна у 4 стрічках, і навіть отримав звання "Кращого Бонда після Коннері". Він не хотів, щоб глядачі спостерігали, як їхній улюблений персонаж старіє, тож згодом покинув проект.

Кінокритики відзначили цікаву особливість: герой Джеймса Бонда ніколи не відмовляється від алкоголю. У фільмі "Казино Рояль" він перехиляє чарку кожні 24 хвилини. У книзі агент 007 випиває 317 напоїв, тобто кожні 7 сторінок "вживає" спиртне.

Якщо реклама – "двигун торгівлі", то "Бондіана" стала справжньою золотою жилою для маркетологів. Так, телефон, яким користувався Бонд у стрічці "Квант милосердя", випустили обмеженим тиражем. Розробники вбудували в трубку спеціальну шпигунську гру, щоб покупці могли відчути себе в ролі головного героя фільму.

А ще Бонду-Крейгу дозволили взяти із заводу в пожиттєве користування будь-який Астон Мартін – улюблену марку агента 007. Джеймс Бонд – персонаж-кумир, персонаж-легенда, іменем якої назвали навіть астероїд.

Теги: LifeStyle Кіно MStyle
Джерело: 24 Канал
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