Яка держава очолила рейтинг найкращих країн для ведення бізнесу

Швеція очолила рейтинг найкращих місць для підприємництва на наступний рік.

Перелік уклало Forbes. Видання зазначило, що у Швеції невеликий державний борг. Крім того, країна отримує переваги від вільної торгівлі. Україну ж експерти розмістили на 74 місці – між Індонезією та Вірменією. Як зауважили Forbes, економіці нашої держави, насамперед, шкодять окупація Криму і тривала агресія на сході. Для порівняння, Польща у бізнес-рейтингу видання посіла 31 місце, а Росія – 79. Читайте також: Британці вибрали найдешевші для подорожі місця: рейтинг очолило українське місто

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