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Яка держава очолила рейтинг найкращих країн для ведення бізнесу

16:40, сьогодні 708 Читать новость на русском
В Швеції найкращий бізнес-клімат на 2017 рік
В Швеції найкращий бізнес-клімат на 2017 рік / katdesigners.com

Швеція очолила рейтинг найкращих місць для підприємництва на наступний рік.

Перелік уклало Forbes.

Видання зазначило, що у Швеції невеликий державний борг. Крім того, країна отримує переваги від вільної торгівлі.

Україну ж експерти розмістили на 74 місці – між Індонезією та Вірменією. Як зауважили Forbes, економіці нашої держави, насамперед, шкодять окупація Криму і тривала агресія на сході.

Для порівняння, Польща у бізнес-рейтингу видання посіла 31 місце, а Росія – 79.

Читайте також: Британці вибрали найдешевші для подорожі місця: рейтинг очолило українське місто

Теги: Україна гроші Швеція Польща Інвестиції
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