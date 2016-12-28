Яка держава очолила рейтинг найкращих країн для ведення бізнесу

Швеція очолила рейтинг найкращих місць для підприємництва на наступний рік.
Перелік уклало Forbes.
Видання зазначило, що у Швеції невеликий державний борг. Крім того, країна отримує переваги від вільної торгівлі.
Україну ж експерти розмістили на 74 місці – між Індонезією та Вірменією. Як зауважили Forbes, економіці нашої держави, насамперед, шкодять окупація Криму і тривала агресія на сході.
Для порівняння, Польща у бізнес-рейтингу видання посіла 31 місце, а Росія – 79.
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