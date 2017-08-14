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Яка речовина допомагає золотим рибам жити під кригою: неочікувана відповідь

03:47, сьогодні 32 Читать новость на русском
Яка речовина допомагає золотим рибам жити під кригою: неочікувана відповідь
Яка речовина допомагає золотим рибам жити під кригою: неочікувана відповідь / www.telegraph.co.uk

Науковці з'ясували, що золоті риби взимку можуть легко виживати під кригою через молочну кислоту в своєму організмі, яку вони перетворюють на алкоголь.

Про це повідомляє ВВС.

Такий механізм дещо складний, але все ж у більшості тварин існує єдиний набір білків, які можуть передавати вуглеводи до мітохондрій – таких собі "енергетичних станцій" клітин.

За відсутності кисню під кригою, споживання вуглеводів утворює молочну кислоту, якої золоті рибки не можуть позбутися і яка, насправді, могла б їх вбити за лічені хвилини.

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Проте в ході еволюції у них виник другий набір білків, який вступає в дію, коли рибам бракує кисню і перетворює молочну кислоту на алкоголь, який потім можна вивести через зябри.

Крига перекриває доступ повітря, тож риби використовують весь кисень, а потім переключаються на алкоголь. Якщо міряти в польових умовах, алкоголь у їхній крові зростає до показника 50 мг на 100 мілілітрів, – а це межа для керування в Шотландії,
– розповів доктор Майкл Беренбрінк із Ліверпульського університету.

Попри те, що риби буквально по зябра переповнені алкоголем, вони від нього не помирають. Але якщо зима триває надто довго, рибки втрачають запас "пального" і помирають.

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Теги: LifeStyle світ тварин наука
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