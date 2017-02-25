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Яка ситуація зі світлом і водою у прифронтовій Авдіївці

11:01, сьогодні 135 Читать новость на русском
Авдіївка після обстрілів
Авдіївка після обстрілів / Getty images

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій визнають, що водопостачання прифронтової Авдіївки здійснюється на самоплив.

Як повідомили у прес-службі відомства, заявка на проведення ремонту вже подана в Спільний центр по контролю і координації питань припинення вогню (СЦКК), пише "Інтерфакс-Україна".

Щодо електропостачання Авдіївки, то, за інформацією відомства, приблизно опівночі стався обрив на лінії Макіївка-Авдіївський коксохімічний завод, а близько 6:00 ранку була подана заявка про проведення ремонтних робіт в СЦКК.

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Раніше у штабі АТО повідомили, що приблизно о 23:00 24 лютого внаслідок кількох потужних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ в Авдіївці зникло електропостачання.

Вранці п’ятниці стало відомо, що через влучання снаряду в Донецьку фільтрувальну станцію Авдіївка залишилась без води.

Теги: Україна АТО Авдіївка Війна на Донбасі Електроенергія
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