Яка справжня кількість покараних корупціонерів

Верховний суд України розмістив інформацію, що кількість покараних корупціонерів – 121, але насправді покарали лише 9 крадіїв.

За останні півроку в Україні засудили до тюрми 121 корупціонера. Це – офіційна статистика. Тільки уявіть – чи не щодня до буцегарні відправляють одного крадія бюджетних грошей! Нереально! Може здатися, що от! Нарешті! Почали саджати! Але – ні.

Журналісти видання "Наші Гроші" перевірили ці радісні цифри. І сотні засуджених корупціонерів, як у казці про Попелюшку, перетворилися в тикву. А точніше – у 9 дрібних чиновників. Їх – реально відправили за грати. Решта доводить свою невинуватість у апеляційних судах.

Опублікував статистику Верховний суд – найвища судова інстанція в країні. Виявилося, що там не вміють рахувати. Або – спеціально завищують дані. "Загальна кількість засуджених осіб – 469" – читаємо в їх повідомленні. Якщо ви перерахуєте самостійно – такої цифри не буде. У вас вийде всього 318.

Отак Верховний суд взяв і зі стелі домалював в статистику майже півсотні неіснуючих корупціонерів! Чи справді вони – засуджені і сіли в тюрму – теж можна перевірити. Всі вироки є в публічному доступі.

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Офіційна статистика каже: "з усіх засуджених тюремний строк отримав 121 корупціонер". Дивимося в Реєстр. Там – всього 74 вироки з посадженням у в’язницю. Виходить, офіційні показники завищено у півтори рази! Але і це – не вся біда.

З 70 відправлених за грати остаточні вироки є лише по 9. Решта 65 чекають на рішень апеляції, яке може бути і виправдальним . Як, наприклад, у справі Лантвойта. Він був керівником департаменту забезпечення прикордонників. Два роки тому отримав 10 років тюрми. Влітку цього року апеляція скасувала йому вирок. Лантвойта виправдали.

Як влада нами маніпулює, коли звітує про посадки корупціонерів. Не 74 чиновника відправили за грати, як заявив Верховний суд. А дев’ять. У тюрмі реально сидять лише дев’ять осіб. Решта шістдесят п’ять – можливо колись туди потраплять. Але, як показує судова практика, це – далеко не факт.

Тепер давайте розбиратися, кого саджають. З цих 9 корупціонерів, які реально сіли в тюрму, найвищі за посадами – начальник відділу поліції і заступник начальника прикордонного загону. Круто, правда?

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А з тих 65, які можуть сісти після апеляції, найвищі за посадами – заступник голови райдержадміністрації, суддя і селищний голова. Браво, шановна прокуратура та судді! Велику рибу всю переловили. Лишилася сама таранька і дрібні карасі.

Цією викривленою статистикою влада розписалася у власному небажанні ловити і саджати тих, хто краде на найвищому ріні. Про них розповідають з телеекранів, показують нам красиві фотографії вилучених грошей і коштовності. Але в тюрму, як бачимо, сідають інші – дрібні виконавці, пересічні крадії.

Давайте закріпимо. Верховний суд України заявив, що за перше півріччя 2017 було засуджено 469 посадовців. Виявилося, що третину просто домалювали. Той же Верховний суд хвалиться, що тюремний строк отримав 121 корупціонер. Насправді ж – 74, з яких реально сіли лише 9 посадовців, найкрутішим з яких є начальник поліцейського відділу.