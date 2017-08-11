Якби "Гру престолів" знімали в Україні: кумедні постери

Блогер зробив українських співаків, акторів та зірок телебачення героями популярного серіалу "Гра престолів".

Постери блогер Тарас Соловей виклав у Facebook.

"Подумав тут, що було б, якби умовний УТ-1 купив би права на українську адаптацію "Ігри Престолів", а мене призначив би головним по кастингу. Тепер не можу припинити кричати. І я б, напевно, навіть подивився такий серіал", – написав він.

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Нагадаємо, хакери викрали та опублікували у відкритому доступі сценарій нового епізоду серіалу "Гра престолів". Зловмисники також вимагають багатомільйонний викуп за вкрадені дані об'ємом 1,5 терабайт у HBO.