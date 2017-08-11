Яке покарання чекає на матір, яка хотіла продати своє немовля за 80 тисяч гривень

У Львові суд розглядає справу горе-матері, яка намагалась продати свою новонароджену дитину. 19-ти річна дівчина оцінила малюка у 80 тисяч гривень і навіть знайшла в інтернеті покупців. Утім, ними виявились правоохоронці.

Дівчина – сирота із Тернопільщини, у Львові вчилася в одному із вишів.

Поліцейські натрапили на слід матері-зозулі у соцмережі. Вже на п'ятому місяці вагітності вона знайшла покупців для своєї майбутньої дитини.

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"Знайшла в інтернеті (покупців – 24) сама. Вони зі мною перші зв'язались. Ми попередньо домовились, що, так як я жила на дев'ятому поверсі гуртожитку, вони винаймуть мені квартиру. І вони будуть проходити зі мною на обстеження, щоб бути впевненими, що з дитиною все гаразд. Витрати вони також брали на себе", – розповіла дівчина.

У травні дівчина народила. Одразу ж написала розписку з обіцянкою не висувати претензій до "покупця". А вже першого червня жінку затримали "на гарячому", коли вона міняла дитину на гроші.

Вона не заперечує факту, але заперечує, що продавала. Унеї така лінія захисту, що це провокація. Задокументовано розмови, умови передачі дитини, були грошові кошти, а також на яких умовах буде передача коштів і передача дитини,

– сказав начальник управління боротьби з торгівлею людьми Сергій Молотов.

Їй повідомили підозру у торгівлі людьми.

"Зараз обвинувальний акт у вказаному провадженні направлено на розгляд до Сихівського районного суду міста Львова. Жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 128 тисяч гривень", – повідомила прес-секретарка прокуратури Львівщини Юлія Шевченко.

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Наразі правоохоронці з'ясовують, хто біологічний батько дитини. Немовля ж поки забрали у дитячий будинок. Позбавлення жінки батьківських прав розглядатимуть у суді.

Я це зробила, тому що хотіла, аби моя дитина була в хороших руках. У мене немає можливості його виховувати. Це єдине, чого я хотіла – щоб з дитиною все було добре,

– виправдовується дівчина.

Якщо вину горе-матері доведуть повністю, їй загрожуватиме до 15 років позбавлення волі.

Додамо, що в Україні з початку року поліція зафіксувала 12 спроб продажу дітей. При цьому чотири випадки стосувались немовлят.