Яке слово стало найбільш поширеним у 2016 році

Події в Україні кожного року виносять в топ вживаних слів саме ті фрази, за яким можна відслідковувати історію нашої Батьківщини. Не став винятком і 2016 рік.

Словник неологізмів та сленгу сучасної української мови "Мислово" визначив лексему року. Нею стала "корупція", згадувана упродовж 2016 року у різних контекстах. Двома іншими словами з короткого списку "переможців"-2016 стали "офшор" та "е-декларація", які також є складовими ширшого семантичного поля корупції, які упродовж року підігрівали інтерес до цієї теми, повідомляє Читомо.

Слово "корупція" розмістилося в топі поряд з переможцями попередніх років – "блокади" окупованого Криму (2015), відважних "кіборгів" з Донецького аеропорту (2014) та "Євромайдан" (2013).

Серед інших важливих слів минулого року також виділені: "банкопад" (масова ліквідація Національним банком проблемних банків), "безвіз" (скорочення від словосполучення "безвізовий режим"), "брекзит" (вихід Великої Британії з ЄС), "зрада/перемога" (лексична пара, що використовується користувачами соцмереж для оцінки політичних подій).

Окрім того, автори рейтингу зазначають, що через війну на сході України в розмові українців значно частіше стали проявлятися саме військовий сленг, такі як "зеленка", "сушка", "двохсотий" чи "гібридна війна". Є слова, які пов’язані з російською агресією, але не обов’язково з війною: "сепари", "скримздити", "окупендум", "вата", "Луганда", які відсутні у традиційних словниках.