  • укр
  • рус
23:09
5 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Підсумковий випуск новин за 21:00: Додатковий призов до армії. Теракт у Туреччині
Випуск новин
22:15, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Яке слово стало найбільш поширеним у 2016 році

23:06, сьогодні 1
Слова 2016 року
Слова 2016 року / 24 Канал

Події в Україні кожного року виносять в топ вживаних слів саме ті фрази, за яким можна відслідковувати історію нашої Батьківщини. Не став винятком і 2016 рік.

Словник неологізмів та сленгу сучасної української мови "Мислово" визначив лексему року. Нею стала "корупція", згадувана упродовж 2016 року у різних контекстах. Двома іншими словами з короткого списку "переможців"-2016 стали "офшор" та "е-декларація", які також є складовими ширшого семантичного поля корупції, які упродовж року підігрівали інтерес до цієї теми, повідомляє Читомо.

Слово "корупція" розмістилося в топі поряд з переможцями попередніх років – "блокади" окупованого Криму (2015), відважних "кіборгів" з Донецького аеропорту (2014) та "Євромайдан" (2013).

Серед інших важливих слів минулого року також виділені: "банкопад" (масова ліквідація Національним банком проблемних банків), "безвіз" (скорочення від словосполучення "безвізовий режим"), "брекзит" (вихід Великої Британії з ЄС), "зрада/перемога" (лексична пара, що використовується користувачами соцмереж для оцінки політичних подій).

Окрім того, автори рейтингу зазначають, що через війну на сході України в розмові українців значно частіше стали проявлятися саме військовий сленг, такі як "зеленка", "сушка", "двохсотий" чи "гібридна війна". Є слова, які пов’язані з російською агресією, але не обов’язково з війною: "сепари", "скримздити", "окупендум", "вата", "Луганда", які відсутні у традиційних словниках.

Теги: Україна Рейтинги Корупція
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Не
сьогодні, 22:37 Не "Кварталом" единым: об украинском абсурдизме и его истории
Дмитро Бєлобров 792
Як уникати та лікувати обмороження – це важливо знати
сьогодні, 21:40 Як уникати та лікувати обмороження – це важливо знати
1619
Чим запам'ятався грудень: історія місяця в гіфках
сьогодні, 21:00 Чим запам'ятався грудень: історія місяця в гіфках
Даниїл Задорожний 599
Цікавинки про ялинки: топ-7 українських новорічних красунь
сьогодні, 20:30 Цікавинки про ялинки: топ-7 українських новорічних красунь
Яніна Ткачук 758
Зимова прогулянка: як правильно поводитись на кризі
сьогодні, 16:59 Зимова прогулянка: як правильно поводитись на кризі
233
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У Києві пара випала з балкону під час сексу, – ЗМІ
8 липня 2016 , 16:47 109
Чому ворог обстрілює українських військових у Авдіївці
 23 жовтня 2016 , 20:36
Холодницький звинуватив Луценка у саботажі
5 серпня 2016 , 19:59 1
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
Наставник "Зорі" прокоментував перехід Будківського у російський "Анжи"
 15 липня 2016 , 11:43
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук