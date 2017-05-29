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Які документи потрібні для подорожей з дітьми в Європу після безвізу: список

15:38, сьогодні 106 Читать новость на русском
Авіаподорожі з дітьми: правила
Авіаподорожі з дітьми: правила / blog.faro.travel

Після запровадження безізового режиму з країнам Європи, для подорожей закордон діти також повинні мати біометричний закордонний паспорт громадянина України.

Про це пояснили у Державній прикордонній службі України.

"Паспорт громадянина України для виїзду закордон дітей від народження і до 16 років оформляється терміном на 4 роки. Після 16 років видаються паспорти з повним терміном дії – на 10 років", – пояснили у відомстві.

При оформленні біометричного паспорта діти до 12 років не здають відбитки пальців, проте такий паспорт зберігає статус біометричного і дає дозвіл на безвізовий в'їзд в ЄС.

Читайте також: Відкриті кордони Європи: все, що варто знати про безвіз для українців

З 12 років здача відбитків пальців є обов’язковою. Підпис при оформленні паспорту ставлять діти, яким виповнилося 14 років.

Діти до 16 років можуть виїхати за межі України тільки в супроводі обох батьків або в супроводі одного з батьків або ж з довіреною особою, маючи при собі нотаріально завірена згода батьків. Якщо дитина у віці до 16 років виїжджає з одним з батьків (опікунів, усиновителів), то необхідна нотаріально завірена згода другого з батьків (опікуна, усиновителя). Якщо ж один з батьків живе за кордоном, то згода необхідна засвідчити в консульських установах МЗС України.

Читайте також: Чи діятимуть візи після запровадження безвізу: роз’яснення від МЗС

Діти від 16 років і старше мають право подорожувати до Європи без віз самостійно.

Також у Держприкордонслужбі нагадали, що українці зі звичайним (не біометричним) закордонним паспортом повинні, як і раніше, оформляти візи для подорожей до країн ЄС.

Нагадаємо, 26 квітня Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу (Coreper) підтримав безвіз для України. А ще раніше, 6 квітня, рішення ухвалив Європарламент.

Згодом, 11 травня, Рада Європейського союзу остаточно, без обговорення, схвалила безвізовий режим для України. А 17 травня у французькому Стразбурзі відбулась церемонія підписання Угоди про безвізовий режим України з ЄС.

В понеділок, 22 травня офіційний вісник Євросоюзу опублікував рішення про безвізовий режим для громадян України. Таким чином рішення Євросоюзу про надання громадянам України безвізового режиму набуде чинності в ніч на 11 червня 2017 року.

Теги: LifeStyle Подорожі Безвізовий режим Європа Діти
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