Які дороги в Україні відкрили для проїзду транспорту

Станом на 8 грудня надзвичайники відкрили частину доріг, які були закриті для руху транспорту через негоду.

Як повідомили у ДСНС, тимчасово знято обмеження в трьох областях.

Дніпропетровська область

З 10:30 8 січня знято обмеження рух для всіх категорій транспортних засобів за винятком вантажного та пасажирського транспорту на ділянці дороги М-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя.

Херсонська область

З 09:00 8 січня знято обмеження руху великогабаритних транспортних засобів на всіх автодорогах загального користування державного та місцевого значення.

Миколаївська область

З 12:00 8 січня знято обмеження рух для всіх категорій транспортних засобів на всіх автодорогах загального користування державного та місцевого значення.

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Попри те, на деяких дорогах і надалі діють обмеження

Одеська область

З 18:00 7 січня обмежено рух для всіх категорій транспортних засобів на всіх автодорогах загального користування державного та місцевого значення області (крім дороги Київ – Одеса, де обмежено рух тільки великогабаритних транспортних засобів);

Кіровоградська область

З 15:00 7 січня обмежено рух для всіх категорій транспортних засобів на всіх автодорогах загального користування державного та місцевого значення.

Черкаська область

З 10:00 7 січня обмежено рух для вантажних, великовагових, великогабаритних та пасажирського транспорту на всіх автодорогах загального користування державного та місцевого значення.

Київська область

Київська обласна державна адміністрація закликає водіїв великогабаритного транспорту утриматися від поїздок автошляхами області, оскільки в разі продовження снігопаду буде введено обмеження для проїзду вантажівок дорогами державного значення.

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