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Які хитрі кроки зробила Росія у ПАРЄ

Політичні акценти 20:00, сьогодні 205 Читать новость на русском

У Раді Європи вибухнув скандал. Керівництво цієї структури почало кампанію за повернення російської делегації до сесійної зали Парламентської асамблеї Ради Європи. Причини банальна – гроші. Точніше те, що російська сторона відмовляється сплачувати свою частину внесків до бюджету організації через антиросійські санкції.

Про початок конфлікту в структурі Ради Європи заявив глава української делегації у ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар’єв. За
його словами, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд почав кампанію щодо повернення представників РФ до сесійної зали
ПАРЄ. Стало відомо, що Ягланд прийшов на засідання найбільшої групи у ПАРЄ – Європейської народної партії.

Генсек Ради Європи попередив, що після відмови Росії робити членські внески, перед організацією залишилося два виходи – зберегти цінності
або зберегти саму Раду. “Отже, маємо спробу вищого керівника Ради Європи переконати піддатися на прямий шантаж”, – написав Ар’єв на
сторінці у Фейсбук.

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Виступ Ягланда спричинив жорсткий демарш з боку національних делегацій України, Литви та Грузії. Вони наголошують на неможливості
торгувати принципами організації на догоду політичним розрахункам. Причина скандалу криється у фінансових аспектах. Російська Федерація
входить до п’яти основних платників внесків Ради Європи, щорічно сплачуючи близько 30 мільйонів євро.

Нещодавно спікер Госдуми РФ В’ячеслав Володін попередив, що Москва відмовляється сплачувати до бюджету Парламентської асамблеї Ради Європи близько третини свого щорічного внеску в розмірі майже 11 мільйонів євро. І це лише попереджувальна акція.

Наступним кроком Кремль розпочав кампанію зі зриву обрання новим президентом ПАРЄ кандидата від ЄНП литовця Емануеліса Зінгеріса. Він
є жорстким прибічником збереження антиросійських санкцій. Скандал з фінансуванням організації спалахнув на тлі відставки попереднього
президента ПАРЄ іспанця Педро Аграмунта. Він змушений був піти у відставку під загрозою імпічменту. Його планували оголосити через факти співпраці Аграмунта з Кремлем.

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Зокрема, йдеться про його скандальну поїздку до президента Сирії Башара аль Асада з групою депутатів Госдуми РФ. Крім того, внаслідок інтриг всередині ПАРЄ, асамблея проведе позачергові дебати з українського питання. Угорська та інші національні делегації ініціювали їх проведення з теми українського закону про освіту.

Йдеться про відому статтю 7, якою запроваджується новий порядок викладання української у школах національних меншин. Багато що вказує, що дії
угорців спонсоруються та підтримуються росіянами. Прогнозую, що осінь у ПАРЄ буде гарячою. І це лише частина “сюрпризів”, підготовлених Кремлем для України та Ради Європи.

Автор: Тарас Березовець
Теги: Угорщина ПАРЄ Політичні акценти
Джерело: 24 Канал
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