Які міжнародні компанії можуть прийти в Україну після Ryanair

Міністр інфраструктури Володимир Омелян переконаний, що Україна цікава для міжнародних компаній та інвесторів. Однак для того, щоб привести їх в Україну, слід докласти чимало зусиль.
Про це Володимир Омелян написав на своїй сторінці у Facebook.
Також міністр розповів, з якими ще компаніями ведуться переговори.
"За цей рік ми провели успішні переговори з General Electric, Bombardier, Siemens, Hutchison Ports, DP World, Ryanair. Все це світові топ-компанії, а не офшорні "Роги і Копита". І всі вони готові інвестувати в Україну, створювати нові високотехнологічні робочі місця, змінювати країну, бути з нами поруч і допомагати нам ставати кращими", – заявив Володимир Омелян.
Щодо самого Ryanair, то, за словами міністра, компанія не планує зупинятися на point-to-point перевезеннями в Україні.
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Та окрім розширення польотів лоукостів, у міністерстві хочуть, щоб і решта авіакомпаній розширювали мережу послуг в Україні.
До слова, окрім вже озвучених чотирьох напрямків з Києва та семи – зі Львова, у Ryanair назвали ще два напрямки з міста Лева з 2018 році.