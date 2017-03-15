Які міжнародні компанії можуть прийти в Україну після Ryanair

Міністр інфраструктури Володимир Омелян переконаний, що Україна цікава для міжнародних компаній та інвесторів. Однак для того, щоб привести їх в Україну, слід докласти чимало зусиль.

Про це Володимир Омелян написав на своїй сторінці у Facebook.

Також міністр розповів, з якими ще компаніями ведуться переговори.

"За цей рік ми провели успішні переговори з General Electric, Bombardier, Siemens, Hutchison Ports, DP World, Ryanair. Все це світові топ-компанії, а не офшорні "Роги і Копита". І всі вони готові інвестувати в Україну, створювати нові високотехнологічні робочі місця, змінювати країну, бути з нами поруч і допомагати нам ставати кращими", – заявив Володимир Омелян.

Щодо самого Ryanair, то, за словами міністра, компанія не планує зупинятися на point-to-point перевезеннями в Україні.

Читайте також: Ryanair в Україні: сім цікавих фактів про лоукост

Та окрім розширення польотів лоукостів, у міністерстві хочуть, щоб і решта авіакомпаній розширювали мережу послуг в Україні.

До слова, окрім вже озвучених чотирьох напрямків з Києва та семи – зі Львова, у Ryanair назвали ще два напрямки з міста Лева з 2018 році.