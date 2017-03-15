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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR

Які міжнародні компанії можуть прийти в Україну після Ryanair

18:38, сьогодні 587 Читать новость на русском
Комерційний директор Ryanair Девід О'Браєн та міністр інфраструктури Володимир Омелян
Комерційний директор Ryanair Девід О'Браєн та міністр інфраструктури Володимир Омелян / Фото із соцмереж

Міністр інфраструктури Володимир Омелян переконаний, що Україна цікава для міжнародних компаній та інвесторів. Однак для того, щоб привести їх в Україну, слід докласти чимало зусиль.

Про це Володимир Омелян написав на своїй сторінці у Facebook.

Також міністр розповів, з якими ще компаніями ведуться переговори.

"За цей рік ми провели успішні переговори з General Electric, Bombardier, Siemens, Hutchison Ports, DP World, Ryanair. Все це світові топ-компанії, а не офшорні "Роги і Копита". І всі вони готові інвестувати в Україну, створювати нові високотехнологічні робочі місця, змінювати країну, бути з нами поруч і допомагати нам ставати кращими", – заявив Володимир Омелян.

Щодо самого Ryanair, то, за словами міністра, компанія не планує зупинятися на point-to-point перевезеннями в Україні.

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Та окрім розширення польотів лоукостів, у міністерстві хочуть, щоб і решта авіакомпаній розширювали мережу послуг в Україні.

До слова, окрім вже озвучених чотирьох напрямків з Києва та семи – зі Львова, у Ryanair назвали ще два напрямки з міста Лева з 2018 році.

Теги: Україна Володимир Омелян авіація Інвестиції Міністерство інфраструктури Ryanair
Джерело: 24 Канал
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