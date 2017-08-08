Які модні бренди найчастіше продаються: оголошено рейтинг 2017 року

Популярне видання Business of Fashion склало рейтинг найбільш продаваних модних брендів за підсумками другого кварталу 2017 року. "Модний" рейтинг очолив відомий італійський будинок моди Gucci.

Про це розповіли на сайті видання.

Успіх цього бренду експерти пов'язують з переходом марки на "мову мілленіалов": наприклад, бренд активно використовує для просування digital-канали, створює різноманітні меми та sci-fi-фільми.

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В першому кварталі 2017 року першу сходинку займав бренд Vetements, проте зараз він перемістився на 4 місце. Друге і третє місце зайняли Yeezy і Balenciaga.

А наступні сходинки в рейтингу посіли такі відомі бренди як Givenchy, Valentino, Y-3, Prada, Nike і Fendi.

Також видання склало рейтинг речей, які користуються попитом у покупців найбільше. Тож найпопулярнішим продуктом серед модниць виявилось взуття теж від бренду Gucci. Друге і третє місце розділили туфлі від Saint Laurent та пояс від того ж самого Gucci.

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А наступними популярними продуктами, які найчастіше купляють "модні" споживачі, це сумка Chloé Nile, взуття Givenchy, кросівки Comme Des Garcons, сукня Gucci, кросівки теж від Gucci, кросівки Common Projects і сукня від Diane von Furstenberg.

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