Які напої небезпечно вживати у спеку

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Під час шаленої спеки особливо актуальними стають різноманітні напої. Особливо, якщо вони ще й прохолодні.
Лікарі радять тамувати спеку звичайною водою кімнатної температури і теплим чаєм. Однак також вони склали список тих напоїв, якими категорично не можна тамувати спрагу.
Магазинні соки
Ті напої, які під виглядом соку продаються в магазинах, містять в собі багато консервантів, цукру та інших шкідливих добавок. Вони не лише не тамують спрагу, а після випитої склянки вам захочеться випити ще і ще. До того ж, сік сам по собі підвищує кислотність шлунку, і регулярним його вживанням можна отримати гастрит чи навіть виразку.
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Газовані напої
У різних содових, в яких крім величезної дози цукру є також багато шкідливих речовин, які руйнують зубну емаль, впливають на шлунково-кишковий тракт і навіть викликають хвороби нирок.
Молоко
Для дітей молоко дуже корисне, однак з віком людина починає все гірше засвоювати його і організм не завжди нормально сприймає лактозу. Особливо у спеку. Тож в більшості випадків молоко викликає біль у шлунку, нудоту та навіть розлади.