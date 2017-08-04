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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Які напої небезпечно вживати у спеку

16:32, сьогодні 2039 Читать новость на русском
В спеку не варто пити магазинні соки
В спеку не варто пити магазинні соки / pexels.com

Під час шаленої спеки особливо актуальними стають різноманітні напої. Особливо, якщо вони ще й прохолодні.

Лікарі радять тамувати спеку звичайною водою кімнатної температури і теплим чаєм. Однак також вони склали список тих напоїв, якими категорично не можна тамувати спрагу.

Магазинні соки

Ті напої, які під виглядом соку продаються в магазинах, містять в собі багато консервантів, цукру та інших шкідливих добавок. Вони не лише не тамують спрагу, а після випитої склянки вам захочеться випити ще і ще. До того ж, сік сам по собі підвищує кислотність шлунку, і регулярним його вживанням можна отримати гастрит чи навіть виразку.

Читайте також: Від яких продуктів варто відмовитися у спеку: поради лікаря

Газовані напої

У різних содових, в яких крім величезної дози цукру є також багато шкідливих речовин, які руйнують зубну емаль, впливають на шлунково-кишковий тракт і навіть викликають хвороби нирок.

Молоко

Для дітей молоко дуже корисне, однак з віком людина починає все гірше засвоювати його і організм не завжди нормально сприймає лактозу. Особливо у спеку. Тож в більшості випадків молоко викликає біль у шлунку, нудоту та навіть розлади.

Теги: Спека в Україні LifeStyle Здорове харчування Здоров'я
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