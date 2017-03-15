Які нюанси треба врахувати при виборі фільтру для води

Живучи в місті, кожен зіштовхувався з проблемою питної води. Адже та вода, яка тече з-під крана, зовсім не придатна для постійного пиття. В цьому випадку на допомогу прийдуть спеціальні фільтри для води. Як їх вибрати і скільки коштують такі пристрої – дивіться у сюжеті.

Перш ніж обирати фільтр для води, потрібно врахувати кілька нюансів. Основний з них – якість води. Приміром, якщо вам потрібно очистити водопровідну воду від хлору, то підійде найпростіший фільтр. Але якщо у воді надмір заліза чи бактерії, потрібно шукати більш важку артилерію. Отож, обирати фільтр для води потрібно, виходячи з аналізу води. Він покаже, які показники в нормі, а які перевищені.

Фільтри "глечики"

Вони прості в експлуатації і не вимагають спеціальної установки. При цьому очищають водопровідну воду від усіх основних забруднень, таких як хлор і хлорорганічні сполуки, важкі метали, солі жорсткості, пави, нітрати і нітрити. Також фільтр-глечик позбавляє воду неприємного запаху і кольору. Втім, ресурс їхній досить невеликий – приблизно до 300 літрів. Тобто фільтрувальний картридж потрібно міняти раз на 1-3 місяці. Компенсує цей недолік приємна ціна – від 160 до понад 500 гривень.

Фільтри-глечики бувають різних моделей. Все залежить від того, яку кількість води вам необхідно відфільтрувати за раз. Є об'ємні моделі, розраховані на велику родину. А є й більш компактні, призначені для сім'ї, що складається з одного-двох чоловік.

Фільтри-насадки на кран

Їх вартість також невисока – від 90 до понад 800 гривень. Очищають воду від хлору, важких металів, пестицидів та нафтопродуктів. Втім, у них низька продуктивність – лише до півлітра за хвилину.





Фільтри-насадки очищують воду за принципом схожим з "глечиками". Втім, мають трохи більший ресурс і займають зовсім небагато місця. Одягаються на кран безпосередньо на час фільтрації води. Їх зручно брати з собою у поїздки. Серед недоліків – потрібні будуть ємності для зберігання очищеної рідини.

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Настільні фільтри для води

Вони значно продуктивніші, ніж насадки на кран. Тому не потрібно окремих посудин для зберігання води. Картридж варто міняти після очищення однієї тисячі літрів. Коштують настільні фільтри від 500 до понад 3 тисяч гривень.

Відмінність таких фільтрів від насадок у тому, що вони надягають не на сам кран, а розташовуються поруч. До крану такі установки кріпляться за допомогою гнучкого шланга. Втім, такі пристрої займають дорогоцінне місце на мийці. А також потребують підключення та відключення після фільтрації.

Двох- та трьохкорпусні системи очищення води

Це стаціонарний фільтр під мийку, який вбудовується в водопровід. Сам агрегат розташовують під раковиною, а на неї виводять окремий кран – виключно для очищеної води. Картриджі потрібно міняти раз на півроку. Втім, ціна досить кусюча – від 1 до понад 3 тисяч гривень.

Ці системи очищення досить зручні у використанні і не захаращують простір. До того ж у вас під рукою завжди буде необхідна кількість очищеної води.

Система зворотнього осмосу

Вона забирає з води майже 99% усіх забруднень. Не лише зайву жорсткість, надлишок заліза і хлор, як усі попередні фільтри, але і бактерії та віруси. Ну і звісно коштує такий агрегат дуже дорого – від 2,5 до понад 10 тисяч гривень.

Але це, мабуть, кращі фільтри для очищення води на сьогоднішній день. По суті, придбавши систему на базі осмосу або ультрафільтрів, ви отримуєте домашнє міні-виробництво чистої води. До того ж, системи оснащені накопичувальними баками для зберігання води.

І ще кілька порад стосовно фільтрованої води. Пам’ятайте, практично всі фільтри – від "глечиків" і до складних систем зворотнього осмосу – видаляють хлор та його сполуки. Останні є невід'ємною частиною міської водопровідної води. Адже усю воду хлорують.

Якщо ви робите запас води чи просто у спеку зберігаєте її у холодильнику, намагайтеся уникати пластикової одноразової тари. Ідеально зберігати воду у глиняному або скляному посуді. Також підійде емальований посуд або з нержавіючої сталі.

Не забувайте про заміну картриджів і фільтрів. Тільки правильна, планова заміна фільтрів гарантує якісну роботу систем очищення води. Якщо ви плануєте бути відсутніми більше двох тижнів, по можливості злийте воду з корпусів фільтрів і накопичувальних ємностей. Якщо ж самі боїтеся не впоратися, викличте сервіс-фахівця. Адже чиста вода в системі, що не експлуатується – ідеальне середовище для розмноження різних бактерій.

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