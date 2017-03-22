Які паспорти здав Насіров: з’явилися подробиці

Відсторонений голова ДФС Роман Насіров добровільно здав ще один закордонний паспорт у Державну міграційну службу.

Про це повідомили Українські новини. Таким чином у нього вилучили загалом три закордонні паспорти та один дипломатичний.

Як відомо, САП вимагає, щоб Насіров здав ще й паспорт Великобританії, однак він сам заявляє, що не має такого.

Нагадаємо, раніше Насіров повідомив, що віддав "усі паспорти, що дозволяють виїзд за кордон". Увечері 16 березня Романа Насірова випустили з СІЗО під рекордну заставу у 100 млн грн.