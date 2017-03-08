Які підрозділи ЗС Росії їздили на Донбас: інфографіка

Попри протилежні заяви Росії, чимало підрозділів Збройних сил Росії їздили воювати проти українських військових у зону АТО.

Кризовий медіа-центр підготував детальну інфографіку – де на території України дислокувались підрозділи ЗС Росії у 2014-2015 роках.

"Сліди від чобіт російських солдат не залишилися непоміченими. Участь у війні на Донбасі цих підрозділів російської армії була доведена Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Всі військові злочинці будуть покарані", – йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, у Міжнародному суді ООН у Гаазі тривають слухання позову України проти Росії з метою покарання останньої за агресію проти українського народу.