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Які продукти налагодять внутрішній годинник після довгих перельотів

13:56, сьогодні 211 Читать новость на русском
Страви з цільного зерна
Страви з цільного зерна / Фото з відкритих джерел

Літні відпустки вже не за горами, тому варто знати, які продукти врятують ваш організм та зможуть адаптувати до зміни часових поясів.

Про це розповіли на The Daily Mail.

Дієтолог Лілі Сауттер вважає, що "джетлаг" (синдром зміни часового поясу, який мучить нас після перельоту), можна подолати навіть простими продуктами, які є в кожному магазині.

Як добре знають мандрівники, котрі переживали джетлаг, пересікання часових зон може вивести з ладу наш внутрішній годинник, призводячи до таких симптомів, як відчуття втоми, проблеми з травленням, зміни апетиту, підвищений кров'яний тиск та безсоння.
Але сучасна наука припускає, що певні продукти можуть помогти "перевести" цей внутрішній годинник та трохи краще адаптуватися до нової часової зони, – наголосила експерт.

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Список продуктів, які не лише збалансують ваше харчування, а й допоможуть впоратись з налаштуванням організму на ваш часовий пояс, в якому ви перебуваєте.

Вишневий сік


А зовсім скоро сезон вишень і ви зможете знову насолоджуватись ароматним вишневим соком

Як зазначила дієтолог, вишні є одним із природних джерел мелатоніну, який впливає на наш внутрішній годинник та допомагає засинати. Одне з досліджень показало, що споживання вишневого соку двічі на день здатне збільшити тривалість нічного сну на понад 90 хвилин.

Ківі

Ківі є особливим фруктом, адже в ньому міститься велика кількість щасливого гормону "серотоніну". Серотонін перетворюється на гормон сну "мелатонін", який допомагає засинати та виконує багато важливих біологічних функцій.

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Яйця

Лілі також радить вживати яйця, адже вітамін В12, який міститься в них, допомагає мозкові переходити зі стану сну до активного і бадьорого стану.

Зелені листові овочі


Листові зелені овочі не лише смачні, а й дуже корисні

Про їхню користь вже багато сказано, проте варто знати, що у них є магній, який теж покращує сон та допомагає клітинам функціонувати згідно із 24-годинним циклом.

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Страви з цільного зерна

Сауттер зауважує, що споживання вуглеводів стимулює вивільнення інсуліну в кровотік із метою впорядкування рівня цукру в крові. Одне з досліджень, проведене на мишах, показало, що інсулін може змінювати роботу циркадного годинника, більш високий рівень інсуліну спричиняє сонливість, а нижчий – сприяє бадьорості.

Ромашковий чай


Ромашковий чай – найкраще заспокійливе

Незважаючи на вашу втому, старайтесь втриматись від кофеїну. Адже як зазначають вчені, кофеїн на 40 хвилин відкладає вивільнення мелатоніну, тобто "біологічна ніч" наступить пізніше. Натомість чай із ромашки – це заспокійливий напій, котрий допоможе впоратися з безсонням.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Здорове харчування
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