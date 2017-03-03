Які продукти здорожчали в Україні

В Україні середні ціни реалізації аграрної продукції у 2016 році зросли на 9% порівняно з 2015 роком.

Про це свідчать дані Держслужби статистики.

Відтак, продукція рослинництва за звітний період подорожчала на 16,3%. Зокрема, порівняно з 2015 роком, вартість зернових культур минулого року зросла на 17,2%, до близько 3,4 тис. грн/т, олійних культур – на 14,9%, до 8,7 тис. грн/т, цукрових буряків – на 7,6%, до 0,8 тис. грн/т.

Ціна за тонну овочів у 2016 році залишилася на рівні 3,9 тис. грн, картоплі – зросла на 8%, до 2,6 тис. грн, а фруктів і ягід – скоротилася на 0,5%, до 5,9 тис. грн.

Продукція тваринництва в 2016 році подорожчала на 1,7%. Худоба та птиця (у живій вазі) зросли в ціні на 2,3%, до 22,5 тис. грн/т, молоко – на 25,6%, до 5,5 тис. грн/т.

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Тим часом яйця подешевшали на 16,8% – до 1,1 тис. грн/т.