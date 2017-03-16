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Які продукти зроблять вас енергійнішими: найкраща п'ятірка

21:05, сьогодні 287 Читать новость на русском
Енергетичні продукти
Енергетичні продукти / thekievtimes.ua

Щоб бути активними та енергійними не обов'язково купувати шкідливі енергетики, достатньо просто добре харчуватись.

Дієтологи рекомендують, звернути увагу на ці продукти, якщо ви відчуваєте постійну втому чи сонливість.

Банани

Це незмінне джерело енергії. У бананах дуже багато калію, дефіцит якого в організмі приводить до фізичної слабкості.

Чечевиця

В цих бобах є все, що потрібно для нормальної роботи людини. Там багато білку, клітковини, мінералів та вітамінів. Варто замінити на чечевицю звичні макарони чи рис, та одразу ж відчуєте різницю.

Читайте також: Продукти, які слід викреслити зі свого раціону

Грецький горіх

В горіхах дуже багато омега-3 жирних кислот, які неймовірно корисні для мозку. Тож дієтологи радять вживати хоча б кілька половинок горіха.

Кокосова вода

Її часто називають натуральним енергетиком, так як у ній міститься лауринова кислота, калій та інші важливі для організму елементи. До того ж у цій воді дуже мало цукру, натрію та жиру.

Смузі

З'єднавши ті ж банан з ягодами та додавши трохи йогурту, можна отримати вітамінний коктейль, який зарядить енергією на весь день.

Теги: LifeStyle Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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