Які продукти зроблять вас енергійнішими: найкраща п'ятірка

Щоб бути активними та енергійними не обов'язково купувати шкідливі енергетики, достатньо просто добре харчуватись.
Дієтологи рекомендують, звернути увагу на ці продукти, якщо ви відчуваєте постійну втому чи сонливість.
Це незмінне джерело енергії. У бананах дуже багато калію, дефіцит якого в організмі приводить до фізичної слабкості.
В цих бобах є все, що потрібно для нормальної роботи людини. Там багато білку, клітковини, мінералів та вітамінів. Варто замінити на чечевицю звичні макарони чи рис, та одразу ж відчуєте різницю.
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В горіхах дуже багато омега-3 жирних кислот, які неймовірно корисні для мозку. Тож дієтологи радять вживати хоча б кілька половинок горіха.
Її часто називають натуральним енергетиком, так як у ній міститься лауринова кислота, калій та інші важливі для організму елементи. До того ж у цій воді дуже мало цукру, натрію та жиру.
З'єднавши ті ж банан з ягодами та додавши трохи йогурту, можна отримати вітамінний коктейль, який зарядить енергією на весь день.