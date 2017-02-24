Які професії найнудніші в світі: складено рейтинг

Видання The Independent створило рейтинг ТОП-10 найнудніших професій у світі.

Список склали спираючись на думку близько 1300 представників різних професій.

Першу сходину рейтингу займає робота в сфері юриспруденції. Виходячи з думок опитаних, близько 8 осіб з 10, які займаються цим видом діяльності, вважають свою роботу нудною.



На другому місці – сфера проджект менеджменту, а замкнула трійку антирейтингу сфера функцій підтримки.



Далі йдуть фінансовий контроль (68%), консалтинг та акаунтинг (67%), фінансовий сервіс і банкінг (67%), інженеринг (64%), продаж (61%), маркетинг і комунікації (60%), а також IT-сфера (56%).

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