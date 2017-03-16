Які санкції будуть накладені на російські банки в Україні: інфографіка

Вже затверджено санкції щодо п'яти українських банків з державним російським капіталом строком на один рік.

Про це повідомляє прес-служба фінрегулятора на сторінці у Facebook.

Зокрема, санкції будуть застосовані щодо ПАТ "Сбербанк", ПАТ "VS Банк", ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", ПАТ "ВТБ БАНК", ПАТ "БМ БАНК".

"Відповідним Указом Президента України введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Рішення РНБО було ухвалено відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції" та з урахуванням пропозицій Національного банку України", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 15 березня Нацбанк запропонував Радбезу запровадити щодо українських "доньок" російських банків санкції у вигляді запобігання виведенню капіталу за межі України.