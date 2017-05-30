Які типи корупціонерів є в Україні: думка політика

Народний депутат Олександр Бригинець поділив умовно корупціонерів на три частини і пояснив – чому.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

На думку Бригинця, є так звані "безпрєдельщики", яким начхати на закон – типу найближчого оточення Віктора Януковича.

"Другий тип – ті, хто знали і самі створювали дірки в законі і ексклюзивно ними користувалися. Третій тип – дрібні "сошки", що були не в схемах, а тупо брали хабарі і відкати", – йдеться у дописі.

Нардеп додав, що представники так званого першого типу втекли з України. А інших корупціонерів нема за що взяти, "тому їх беруть і відпускають, третіх – регулярно ловлять і садять".

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Перспектива: перших вже не буде, других очевидно меншає, хоча закони досі не позбавлені дірок, треті поступово припинять "діяльність" від страху і неможливості домовитися з усіма антикорупціонерами зразу. Про дрібну побутову корупційність я не говорю – поки здається, що вона безсмертна,

– підсумував Одександр Бригинець.