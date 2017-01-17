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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Які випробування чекають на охочих працювати в Нацполіції

17:12, сьогодні 169 Читать новость на русском
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Напередодні стартував набір кадрів до Нацполіції у 14 областях України, зокрема на Київщині, Хмельниччині та Чернігівщині. А з наступного понеділка, 23 січня, конкурс розпочнеться у решті регіонів.

Поліція знову оголосила відкритий конкурс. Роботу пропонують майбутнім слідчим, дільничним офіцерам та оперуповноваженим. Загалом у поліцію прийдуть понад три тисячі нових працівників.

До прикладу, на Львівщині відкрили 120 вакансій. Зокрема, в регіоні найбільше потребують дільничних. Для них відкрили 60 вакансій та пообіцяли зарплату по сім тисяч гривень на початку, а з часом і до десяти тисяч гривень на місяць. Відбирати кандидатів будуть ретельно.

Це буде повноцінний процес – і медкомісія, і тестування, і спецперевірка. Виключено такий момент, який в нас був, що спецперевірка проводилась вже після того, як кандидат заступив на службу,
– прокоментував керівник управління Нацполіції Львівської області Валерій Середа.

На конкурсантів чекає шість етапів випробувань. Співбесіди мали б початися ближче до літа. Їх буде проводити спеціально створена поліцейська комісія. Не виключено, що на етап співбесід потраплять і випадкові люди, тож завдання кадровиків звести цю кількість до мінімуму.

Як ми можемо виявити потенційного хабарника? Ніяк. Ми можемо проводити співбесіду, можемо задавати каверзні, розумні психологічні запитання, але ми не можемо просканувати людину. Не можемо залізти в душу,
– зауважила голова постійної поліцейської комісії Вікторія Балицька.

Всі, хто хоче поповнити лави Національної поліції, можуть заповнювати анкети на сайтах обласних управлінь. Результати пообіцяли оприлюднити за кілька місяців.

Читайте також: З'явився повний список кандидатур на пост глави Нацполіції

Теги: Україна Поліція
Джерело: 24 Канал
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