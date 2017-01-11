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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Які зарплати у керівництва українських портів: суми вражають

14:26, сьогодні 2623 Читать новость на русском
Адміністрація морських портів України
Адміністрація морських портів України / mtu.gov.ua

Зарплатня керівника держпідприємства “Адміністрація морських портів України” (АМПУ), який фігурує у декількох кримінальних провадженнях, складає понад 300 тисяч гривень на місяць.

З 2014 року АМПУ очолює Андрій Амелін. СБУ підозрює його у нанесені збитків державі у розмірі понад три мільйони гривень. Адже у 2015 році він занадто дорого закупив паливно-мастильні матеріали.

Влітку 2016 року слідчі спробували арештувати підозрюваного, але Шевченківський райсуд Києва випустив Амеліна під заставу у 1,3 мільйонів гривень.

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Однак на посаду він досі не повернувся. Тепер в.о. голови призначений Юрій Наконечний.

Згідно штатному розпису апарату управління АМПУ, голова адміністрації морських портів України за місяць роботи заробляє ㅡ 320 тисяч гривень. Відтак за рік його зарплатня може дорівнювати ㅡ 3,8 мільйони гривень.

Посадовий оклад його заступників становить 260-280 тисяч гривень.

Андрій Амелін фігурує у декількох кримінальних провадженнях. Окрім закупівлі палива, слідчі перевіряють законність тендеру на днопоглиблювальні роботи у Бердянському та Маріупольському портах на 712 мільйонів гривень.

Теги: Україна гроші Корупція Одеса Розслідування
Джерело: 24 Канал
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