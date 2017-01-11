Якими дорогами сьогодні краще не їхати: поліція оприлюднила актуальну карту

На деякі дороги сьогодні краще не пхатись / 24 Канал

Станом на середу, 11 січня, на деяких дорогах України через погодні умови досі обмежено рух транспорту.

Оновлену карту оприлюднили в Нацполіції. За рівнем аварійності критичною залишається ситуація у п'яти областях: Львівській, Житомирській, Чернігівській та Кіровоградській. Натомість на трасах М-13 та М-15 на Одещині рух транспорту обмежено. Читайте також: Синоптики попереджають про нову хвилю лютих морозів На карті, оприлюдненій на сайті Нацполіції, видно актуальну ситуацію на автошляхах усіх областей України. За минулу добу через погані погодні умови на українських дорогах загинуло шестеро осіб, майже 50 зазнали травм.

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