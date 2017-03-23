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Якість форми не гірша ніж в США, – комбат про ґрунтовні зміни в ЗСУ

00:16, сьогодні 247 Читать новость на русском
Максим Марченко
Максим Марченко / gazeta.ua

За останній час у амуніції та комплектації Збройних сил України відбулись ґрунтовні змыни. І ці зміни помічають і відчувають бійці.

Про це розповів командир батальйону "Айдар" Максим Марченко в інтерв’ю виданню Gazeta.ua.

За його словами, помітно змінилось продуктово-речове забезпечення.

"За 17 років служби я ніколи не бачив, щоб видавали зимові берці. Нарешті цього року це сталось. Якість більшості елементів форми не набагато гірша, ніж у знаменитих фірм США чи Німеччини", – наголосив комбат.

При цьому він додав, що хоч озброєння, яке є у розпорядженні ЗСУ, годиться для виконання бойових завдань, та воно застаріле.

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"Наведу простий приклад. У вас є хороший мобільний телефон за 4 тисячі гривень. У принципі, він вас влаштовує. Але є айфон. Коштує в рази більше, але продуктивніше працює. Те ж саме з озброєнням. Наше дозволяє виконувати бойове завдання. Але є зразки, котрі в рази перевершують українські", – пояснив Марченко.

При цьому він додав, що українські бійці навіть застаріле озброєння навчились ефективно використовувати.

Теги: Україна Збройні Сили України Війна на Донбасі Зброя Айдар
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