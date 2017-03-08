Який напій лікує ваші очі: варто знати

Про ваші очі може подбати зелений чай. Він не лише добре тонізує, а й в прямому сенсі лікує ваші очі.

Про це розповіли на Cosmo.

Останнє наукове відкриття на користь ароматного напою свідчить, що антиоксиданти, які містяться в зеленому чаї, здатні захистити очі від захворювань і вікових змін.

Так звані катехіни, а також вітаміни С і Е проникають в оболонку ока, допомагаючи тим самим протистояти таким очним захворюванням, як глаукома, яка при відсутності своєчасного лікування веде до сліпоти.

Вчені також з’ясували, що ефект від катехінів зеленого чаю, який виражається в зниженні оксидативного стресу (процес пошкодження клітини в результаті окислення), зберігається в оці протягом 20 годин.

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