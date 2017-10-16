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Який номер у 8 випуску "Танці з зірками 2017" розчулив сувору Катерину Кухар: зворушливе відео

13:07, сьогодні 549 Читать новость на русском
Катерина Кухар на
Катерина Кухар на "Танці з зірками 2017" / ТСН

Однією з особливостей 8 прямого ефіру на "Танці з зірками 2017" 15 жовтня став виступ одного з учасників проекту, актора та режисера Ахтема Сеітаблаєва, з 10-річною дівчинкою Ярославою Чекловою, яка з дитинства прикута до інвалідного візка.

Маленька дівчинка Яся завжди мріяла про велику сцену і хотіла станцювати на зірковому паркеті з Ахтемом Сеітаблаєвим. І от мрія Ясі здійснилася у прямому ефірі. Під мелодію живого оркестру проекту "Танці з зірками 2017" режисер кримськотатарського походження Ахтем запросив юну танцівницю на паркет.

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Зворушливий та водночас казковий танець Ахтема та маленької Ясі довів до сліз суддів проекту Катерину Кухар, яка на шоу завжди є суворою та різкою, але водночас і досить об’єктивною суддею.

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Байдужим не залишився і MONATIK, який весь танець не зводив погляду з чарівною танцівниці на візку. В той же час Влад Яма підтримував Катерину Кухар, простоявши з нею весь танець та підтримував танцювальну пару оплесками.

До слова, мрія Ярослави Чеклової стала реальністю завдяки проекту "Здійсни мрію", яким курує ведуча телеканалу "1+1" Лідія Таран.

Теги: LifeStyle Музика Діти Монатік
Джерело: 24 Канал
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