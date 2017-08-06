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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА
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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА

Який планшет найбільш продаваний у світі

20:22, 5 серпня 2323 Читать новость на русском
Планшет iPad купують 30% юзерів
Планшет iPad купують 30% юзерів / pexels.com

Фахівці компанії IDC назвали модель планшета, який у світі купують найчастіше.

Лідером виявився iPad від компанії Apple, частка продажу якого становить понад 30% на світовому ринку, пише Gizbot.

Друге місце в рейтингу зайняла компанія Samsung, гаджети якої займають 15,8% на ринку. В трійку лідерів також увійшли пристрої китайського виробника Huawei. Їх доля на ринку становить 8%.

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Експерти зазначають, що зараз попит на планшети суттєво знизився, тому виросли продажі "яблучних" гаджетів. На думку аналітиків, такий успіх Apple пояснюється випуском двох нових продуктів, а також прийнятною ціновою політикою.

Теги: LifeStyle Рейтинги Apple
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