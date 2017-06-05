Який тип чоловіків жінки вважають найсексуальнішим: цікавий експеримент

Науковці за допомогою музичного пристрою вирішили перевірити, який тип чоловіків найбільше до вподоби жінкам.

Для експерименту науковці взяли гітару та чоловіка, який перевтілювався у три різні образи. Першим елементом в чоловіка стала спортивна сумка, яку доброволець тримав при собі. Другий образ, який приміряв на себе доброволець – була відсутність будь-яких аксесуарів, простими словами – в його руках нічого не було. А в третьому образі чоловік виступив в якості музиканта з гітарою за плечима.

У першому випадку жінки досить пасивно реагували на спроби хлопця познайомитися, і свій номер такому чоловікові залишили менше 9% дівчат. Коли жінки побачили чоловіка в другому образі, активність жінок злегка підвищилася, і молодій людині вирішили дати шанс вже 14% жінок. Проте неймовірний результат науковці отримали під час перевтілення добровольця в третій образ, де майже третина дівчат (31%) захотіли познайомитися з хлопцем і продовжити з ним спілкування, залишивши свої номери.

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Психологи переконані, що музиканти асоціюються у представниць жіночої статі з обдарованими, інтелектуальними та веселими особистостями. А наявність гітари грає велику роль, адже жінки відразу замислюються, що їх новий знайомий талановитий і не змусить нудьгувати.

Фахівці також пояснили, чому жінки менше всього звернули увагу на чоловіка зі спортивною сумкою. Можливо, дівчата сприйняли молодого чоловіка за спортсмена, яких часто вважають самозакоханими і любителями великої кількості жіночої уваги.