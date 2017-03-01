Якого кольору полуниця: мережу сколихнуло нове фото з оптичною ілюзією

Професор психології Акійосі Кітаока опублікував фотографію з оптичною ілюзією, на якій полуниця виглядає червоною, хоча на знімку немає червоних пікселів.
Після публікації багато юзерів мережі намагалися довести, що на знімку є червоний колір.
Однак один з користувачів Тwitter відділив кілька кольорів, які люди бачать як червоний, і помістив їх на білий фон справа. Видно, що замість червоного – сірий і зелений кольори.
Акійосі Кітаока також публікує і інші оптичні ілюзії.
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