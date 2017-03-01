Якого кольору полуниця: мережу сколихнуло нове фото з оптичною ілюзією

Професор психології Акійосі Кітаока опублікував фотографію з оптичною ілюзією, на якій полуниця виглядає червоною, хоча на знімку немає червоних пікселів.

2色法によるイチゴの錯視。この画像はすべてシアン色（青緑色）の画素でできているが、イチゴは赤く見える。



Strawberries appear to be reddish, though the pixels are not. pic.twitter.com/Ginyhf61F7 — Akiyoshi Kitaoka (@AkiyoshiKitaoka) 28 лютого 2017 р.

Після публікації багато юзерів мережі намагалися довести, що на знімку є червоний колір.

Однак один з користувачів Тwitter відділив кілька кольорів, які люди бачать як червоний, і помістив їх на білий фон справа. Видно, що замість червоного – сірий і зелений кольори.

@social_brains I isolated a few of the colors that appear most "red" in the strawberries and put them on the white background to the right. pic.twitter.com/GJJ9PJqNxt — Carson Mell (@carsonmell) 28 лютого 2017 р.

Акійосі Кітаока також публікує і інші оптичні ілюзії.

「頭から光が出ているように見える顔出し」



The center of the image appears to be bright. pic.twitter.com/0IWwB14Tbw — Akiyoshi Kitaoka (@AkiyoshiKitaoka) 1 березня 2017 р.

Читайте також: Курйоз інтернету: куди пропали ноги дівчини з фото