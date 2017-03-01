Якою буде погода у другий день весни: прогноз від синоптиків

2 березня в Україні температура повітря знизиться, на півночі та в центральних областях падатиме дощ.
Про це повідомляє Опогоде.
У західній частині – переважно без опадів. Температура повітря вночі 1 – 5 тепла, вдень 7 –12 градусів вище нуля.
У північних областях – місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі 2 – 6 тепла, вдень плюс 5 – 10 градусів.
У східних областях буде сухо. Температура повітря вночі 3 тепла – 1 морозу, вдень 5 – 10 градусів вище нуля.
У центральній частині – місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі 1 – 5 тепла, вдень 7 –12 градусів зі знаком плюс.
У південній частині буде без опадів. Температура повітря вночі 2 – 6 градусів тепла, вдень 9 – 15 градусів тепла.
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