Якою буде погода у другий день весни: прогноз від синоптиків

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Зима відступила / Фото з відкритих джерел

2 березня в Україні температура повітря знизиться, на півночі та в центральних областях падатиме дощ. Про це повідомляє Опогоде. У західній частині – переважно без опадів. Температура повітря вночі 1 – 5 тепла, вдень 7 –12 градусів вище нуля. У північних областях – місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі 2 – 6 тепла, вдень плюс 5 – 10 градусів. У східних областях буде сухо. Температура повітря вночі 3 тепла – 1 морозу, вдень 5 – 10 градусів вище нуля. У центральній частині – місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі 1 – 5 тепла, вдень 7 –12 градусів зі знаком плюс. У південній частині буде без опадів. Температура повітря вночі 2 – 6 градусів тепла, вдень 9 – 15 градусів тепла. Читайте також: Аномальна погода у Києві: зафіксували температурний рекорд

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