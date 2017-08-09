Якщо Київ отримає летальну зброю, якої нема в Росії, Москві буде важко протистояти, – експерт

Завдання спецпредставника по Україні Курта Волкера – зрозуміти, чи є загроза реальної війни і які є можливості дипломатичного, або частково військового врегулювання конфлікту на Донбасі. Волкер повинен оцінити різні сценарії розвитку подій і реальну налаштованість Росії: відчути, заміряти і тоді вже проектувати рішення для Конгресу і Трампа.

Таку думку сайту "24" озвучив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

Як зазначає політолог, майбутня зустріч Волкера з радником Путіна Владиславом Сурковим дуже важлива. Це буде менш публічна і пафосна розмова, але більш практична. Сурков, вважає Давидюк, представлятиме позицію Путіна і замірятиме при цьому настрої американців.

"Росія наполягатиме на тому, що якщо США нададуть Україні летальну зброю, то це призведе до ескалації конфлікту на Донбасі. По-друге, зрозуміло, що Москва говоритиме про те, що санкції не мають сенсу, їх краще зняти і відкрити Росії доступ до європейських ринків", – наголошує експерт.

Микола Давидюк підкреслює: Волкер під час зустрічі з Сурковим буде оцінювати різні сценарії розвитку подій.

Курт Волкер – досвідчений політик, і розуміє, що, коли Росія говорить про ескалацію у випадку надання Україні зброї, то це блеф. Тому що насправді Росія боїться, що Україна отримає летальну зброю, якої немає в РФ, і якій Москві буде важко протистояти,

– переконаний він.

Тому, на думку політолога, Волкер не поведеться на шантаж і маніпуляції Кремля, але він замірятиме реальні настрої.

Зараз завдання Волкера – зрозуміти, що відбувається в Україні, а що в Росії. Чи існує загроза реальної війни, які можливості дипломатичного врегулювання або часткового військового врегулювання конфлікту на Донбасі. Приміром, посилення України дасть Росії зрозуміти, що нападати на варто. Тоді Росія сяде за стіл переговорів і почнеться конкретна розмова. Тому його задача: відчути, заміряти і тоді вже проектувати рішення для Конгресу і Трампа,

– наголосив Микола Давидюк.

Нагадаємо, 6 серпня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів зустріч з Держсекретарем США Рексом Тіллерсоном. Рекс Тіллерсон зазначив, що Росія показала "деяку готовність", щоб вести переговори і шукати шляхи вирішення війни на Донбасі. Лавров заявив, що найближчим часом з візитом до Москви прибуде спеціальний представник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер для зустрічі з радником президента Росії Владиславом Сурковим.

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