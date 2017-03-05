Якщо Насірову не оголосять нову підозру, то він матиме всі шанси уникнути арешту, – експерт

Про систематичне затягування справ в українських судах і про провалену судову реформу – в інтерв'ю з членом Колегії адвокатської дорадчої групи і адвокатом Небесної сотні та Автомайдану Романом Маселком.

Епопея з Насіровим

– Будь-яка більш-менш "поважна" людина-корупціонер організовує подібні комедії з однією метою – уникнути відповідальності. На жаль, в цьому йому (Насірову – 24) підігрують лікарі і, як мінімум, суд. Бо останній виявився не готовим забезпечити належний розгляд справи і вирішити питання про застосування запобіжного заходу.

Відповідно до законодавства людина може бути затриманою і утримуватися під вартою без рішення суду впродовж 72 годин. Після того, як цей термін спливає, людину просто відпускають. Основна стратегія адвокатів будь-якого затриманого високопосадовця – затягнути час. Тобто щоб минуло 72 години, і після того допомогти цій людині уникнути відповідальності. Можливо, навіть зникнути з території України.

Нова підозра очільнику ДФС

– Якщо не буде нових підозр і повторного затримання, то Насіров має всі шанси – принаймні, юридично – не бути ув'язненим.

Ми бачимо, яка ситуація склалася біля будівлі Солом'янського райсуду (йдеться про мітинг активістів, які заблокували виїзди з будівлі – 24). Тому Насірову буде тяжко покинути залу суду. Завтра йому можуть обрати запобіжний захід. Зараз головне – не допустити його ухилення від слідства.

– Думаю, в адвокатів Насірова є карти в рукавах. Якщо голові ДФС вручать ще одну підозру, то його захисники можуть продовжити ламати комедію – починаючи від нових клопотань і відводів суддів. Або діяти якось інакше, щоб затягнути процес розгляду справи Насірова та дати можливість останньому не бути арештованим.

Більше – дивіться в інтерв'ю.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". 4 березня відбувся перший день засідання суду щодо обрання запобіжного заходу відстороненому очільнику ДФС, проте через стан його здоров’я було оголошено перерву до ранку 5 березня.



У неділю суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник оголосив перерву. 6 березня буде визначена дата продовження суду щодо обрання запобіжного заходу Насірову.



У НАБУ заявили, що офіційного рішення про перенесення засідання щодо обрання запобіжного заходу голові ДФС Роману Насірову не отримали.



Станом на 19 годину 5 березня активісти заблокували виїзди з Солом'янського райсуду, аби Насіров не зміг покинути будівлю.