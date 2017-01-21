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Якщо у вишиванці, то бандерівець, – український шашкіст назвав справжню причину дискваліфікації

15:51, сьогодні 2363 Читать новость на русском
Представники Федерації обурювались через вишиванку
Представники Федерації обурювались через вишиванку / gx.net.u

Український чемпіон світу та Європи з шашок Юрій Анікєєв, якого дискваліфікувала Міжнародна федерація шашок (IDF), (президент правління – росіянин з Санкт-Петербурга), озвучив причини такого рішення.

Як він розповів у інтерв’ю виданню "Главком", у неофіційних розмовах з представниками Федерації звучало "Чому Анікєєв усюди з’являється у вишиванці?"

"Для них це значить, що я бандерівець і погана людина", – пояснив спортсмен.

Що ж стосується офіційної причини про дискваліфікацію через "порушення етичного кодексу", українець прокоментував:

"Вони у серпні прийняли етичний кодекс, за яким приймається рішення про дискваліфікацію. І там є такі пункти як "действие, бездействие, которые наносят вред имиджу Федерации". Це може бути все, що завгодно. У кодексі описана процедура: вони повинні повідомити сторону заздалегідь, зробити попередження. Але ніхто нічого не робив, просто опублікували рішення, в якому написали, що я щось не те роблю. У Росії напевно так просто прийнято. У нас в Україні все трохи по-іншому, демократія та свобода слова, можна висловлювати свої думки. А тут людина висловлює свої думки, їм це не подобається, її дискваліфікують", – наголосив український шашкіст.

Нагадаємо, що український спортсмен Юрій Анікєєв отримав три роки дискваліфікації від Міжнародної федерації шашок (IDF). Причина такого покарання – начебто порушення етичного кодексу.

Теги: Україна Новини Росії Скандал
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