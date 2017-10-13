Якщо Україна поверне Крим, буде війна, – нова гучна заява президента Чехії Земана

Президент Чехії Мілош Земан не має наміру вибачатися за свої слова про Крим, оскільки це була його особиста думка. Крім того, політик вважає, що Росія ніколи не відмовиться від півострова, а будь-які спроби України його повернути, можуть спричинити війну.

Про це він заявив під час свого виступу на чеському телебаченні, передає Echo24.

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Зокрема, чеський президент нагадав, що раніше вже кілька разів визнавав законність анексії Криму.

"Але що важливо, Крим перебуває у володінні Росії, і я не можу собі уявити жодного російського уряду, який відмовиться від Криму", – вважає політик.

Крім того, він заявив, що не має наміру вибачатися за слова про Крим, оскільки це його особиста думка, яку було оприлюднено публічно.

"Україна може вимагати від мене вибачення, але я відмовляюся виправдовуватися, тому що я не прошу вибачення за мої особисті думки", – переконує президент Чехії.

Водночас Земан стверджує, що спроба з боку України повернути Крим може призвести до війни.

Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан вважає втрату Україною Криму "завершеною справою" та пропонує владнати її за допомогою виплат Україні, щоб уникнути "європейської війни".



У зв'язку з цим у МЗС України обурилися заявою Земана. Там наголосили, що "ця пропозиція виходить за політичні рамки та є відвертим цинізмом" в умовах, коли тисячі українців загинули від рук російських окупантів, десятки тисяч українців та кримських татар переслідуються окупаційним режимом.



Речниця МЗС Чехії Міхаела Лаґронова своэю чергою запевнила, що офіційна Прага не змінить своєї позиції щодо антиросійських санкцій та надалі їх підтримуватиме.