22:25
13 жовт 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РЕФОРМА ОСВІТИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. CNN захворів
Вєсті Кремля
22:03, сьогодні
Вєсті.UA. Борщ Порошенка. Гройсман зварювальник
Вєсті.UA
19:41, сьогодні
Хто залишає людей роками без власного житла: резонансне розслідування
ЦРУ
07:45, сьогодні
Підсумковий випуск новин за 21:00: Стан Павла Гриба. Інспекція СІЗО
Випуск новин
22:16, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
РЕФОРМА ОСВІТИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Якщо Україна поверне Крим, буде війна, – нова гучна заява президента Чехії Земана

19:57, сьогодні 5221 Читать новость на русском
Мілош Земан
Мілош Земан / Getty Images

Президент Чехії Мілош Земан не має наміру вибачатися за свої слова про Крим, оскільки це була його особиста думка. Крім того, політик вважає, що Росія ніколи не відмовиться від півострова, а будь-які спроби України його повернути, можуть спричинити війну.

Про це він заявив під час свого виступу на чеському телебаченні, передає Echo24.

Читайте також: "Україно, пробач": Чехи влаштували флешмоб на підтримку українців

Зокрема, чеський президент нагадав, що раніше вже кілька разів визнавав законність анексії Криму.

"Але що важливо, Крим перебуває у володінні Росії, і я не можу собі уявити жодного російського уряду, який відмовиться від Криму", – вважає політик.

Крім того, він заявив, що не має наміру вибачатися за слова про Крим, оскільки це його особиста думка, яку було оприлюднено публічно.

"Україна може вимагати від мене вибачення, але я відмовляюся виправдовуватися, тому що я не прошу вибачення за мої особисті думки", – переконує президент Чехії.

Водночас Земан стверджує, що спроба з боку України повернути Крим може призвести до війни.

Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан вважає втрату Україною Криму "завершеною справою" та пропонує владнати її за допомогою виплат Україні, щоб уникнути "європейської війни".

У зв'язку з цим у МЗС України обурилися заявою Земана. Там наголосили, що "ця пропозиція виходить за політичні рамки та є відвертим цинізмом" в умовах, коли тисячі українців загинули від рук російських окупантів, десятки тисяч українців та кримських татар переслідуються окупаційним режимом.

Речниця МЗС Чехії Міхаела Лаґронова своэю чергою запевнила, що офіційна Прага не змінить своєї позиції щодо антиросійських санкцій та надалі їх підтримуватиме.

Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Чехія
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Закон о реинтеграции Донбасса – и форма, и содержание не соответствуют правде
сьогодні, 22:01 Закон о реинтеграции Донбасса – и форма, и содержание не соответствуют правде
Наталя Ромашова 844
Кому заважає Уляна Супрун
сьогодні, 21:00 Кому заважає Уляна Супрун
Тетяна Мартинюк 222
Які хитрі кроки зробила Росія у ПАРЄ
сьогодні, 20:00 Які хитрі кроки зробила Росія у ПАРЄ
Тарас Березовець 205
Как Украина защищает свои интересы
сьогодні, 19:00 Как Украина защищает свои интересы
Павло Казарін 157
Мітинг у Києві 17 жовтня: хто, коли і з якими вимогами
сьогодні, 18:13 Мітинг у Києві 17 жовтня: хто, коли і з якими вимогами
2294
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Призвуть кілька тисяч випускників військових кафедр, – військовий експерт
30 травня , 19:56
Прогноз погоди на 6 вересня: у більшості областей буде справжня осінь
 6 вересня , 09:19
Топ-модель по-українськи 4 сезон 7 випуск: учасники засвітили сідниці на червоній доріжці
сьогодні , 21:55
Сєнкевич подав позов проти рішення Миколаївської міської ради
 сьогодні , 13:23
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук