Якщо в Гаазі визнають поставки зброї бойовикам Росією, це означатиме визнання агресії, – політог

Контраргументи російської сторони в Міжнародному суді ООН у Гаазі не дуже переконливі, однак проблема Києва в тому, що фінансування тероризму довести буде досить непросто.

Про це сайту "24" в коментарі розповів голова правління Центра прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Якщо абстрагуватися і подивитися на ситуацію з позиції суддів, то складно визначити поняття тероризму: його ознаки, що можна вважати терористичними діями, а що ні. Не випадково основна дискусія точилася навколо катастрофи рейсу MH17, збитого бойовиками з російського "Буку". Хто і чому його збив. Навіть російська сторона не прямо, але допускала, що це могли бути бойовики. Але вони наголошують на тому, що нібито не було злого умислу", – говорить Фесенко.

Що стосується порушення Росією Конвенції про расову дискримінацію, то, як вважає політолог, тут не повинно бути проблем. Адже досить очевидним є факт порушення етнокультурних прав кримських татар і етнічних українців у Криму.

За його словами, суд у Гаазі важливий, але не варто перебільшувати його значення. Максимум, чим все закінчиться – це заклик до Росії припинити поставки зброї та фінансування бойовиків. Звичайно, не факт, що Москва виконає рішення. Експерт нагадує, що в Росії змінили законодавство, і для них не є обов'язковим рішення міжнародних судів.

Як підкреслює Володимир Фесенко, висновок суду повинен ґрунтуватися на визнанні факту анексії Криму і агресії Росії проти України на Донбасі.

Якщо будуть визнані поставки зброї бойовикам Росією, то це факт агресії. Надалі в ООН при спробі Росії нас звинуватити ми можемо посилатися на це рішення,

– говорить експерт.

Володимир Фесенко нагадав, що проти Росії йдуть розгляди в різних міжнародних судах. Зокрема, розглядається фінансове питання в Стокгольмському арбітражі з газового конфлікту між "Нафтогазом" і російським "Газпромом", в Лондонському арбітражі – з приводу позики Януковича в Росії трьох мільярдів доларів перед самою втечею. Ще один процес триває в Європейському суді з прав людини. Як зауважує експерт, українська влада обрала таку тактику, і важливо, що все йде по частинах в процесі судових позовів України проти Росії.

Нагадаємо, 16 січня 2017 року Петро Порошенко доручив МЗС України передати позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі щодо порушення Росією Конвенції ООН щодо протидії фінансування тероризму та Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації.



З 6 по 9 березня у Міжнародному суді ООН в Гаазі, проходять слухання у справі "Україна проти Росії". Рішення про введення тимчасових заходів щодо Росії Міжнародний суд ООН винесе до кінця квітня.

Більш детально про суд у Гаазі читайте в матеріалі: Україна проти Росії: на що наша держава може розраховувати в Гаазькому суді?