Якщо влада не відреагує не вимоги націоналістів, то вона приречена, – політолог

Марш національної гідності, який 22 лютого провели три націоналістичні сили, є першим попередженням для влади, яка в перспективі може перерости в реальну небезпеку.

Таку думку висловив директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала, повідомляє "Главком".

Експерт вважає, що влада зобов'язана реагувати на протести людей і міняти свою політику, інакше вона зіткнеться з ще більшими протестними хвилюваннями.

На думку політологів, на яких посилається у своїй статті автор, на Банковій сигнал націоналістів було сприйнято серйозно, оскільки саме у правих найбільш розгалужена партійна структура, дисципліновані і ідеологічно мотивовані послідовники. Експерти відзначають, що якщо є загроза радикального розвитку подій, то вона виходить саме від правих, і влада це розуміє.

"Влада, яка не реагує на такі події, буде приречена. Тому я сподіваюся, що влада це зрозуміла, нинішні політики це відчули, і будуть робити певні зміни у своїй політиці, щоб не доводити ситуацію до повної приреченості. Якщо влада не буде реагувати на вимоги і намагатися якось міняти свою політику, у тому числі, з тих питань, які лунали на мітингу, безумовно, вона зіштовхнеться з проявами народних протестів", – зазначив Віталій Бала.

Нагадаємо, 22 лютого три націоналістичні сили – ВО "Свобода", "Правий сектор" і "Національний корпус" об'єдналися й провели "Марш національної гідності". Мирна акція протесту зібрала близько 20 тисяч учасників. Вони пройшли від вулиці Інститутської до Верховної Ради, після чого народні депутати від "Свободи" з трибуни парламенту зачитали вимоги протестувальників.