Яку погоду в Україні очікувати 11 січня: легкий мороз та снігопад на більшість частині країни

Люті морози поступового відступають з території України. Однак 11 січня й надалі вбережеться морозяна погода і снігопади на більшій частині території країни.

Як повідомляється на сайті Укргідрометеоцентру, снігопадів слід очікувати "по Дніпру" – від Чернігівщині і аж до Криму. На решті територій потужний опадів не передбачається.

Найхолодніше ж буде на західній Україні. Тут вночі стовпчик термометра опуститься до позначки 15-17 градусів морозу, вдень – до -5 нижче нуля.

На решті території температура коливатиметься від -4 до нуля, в Криму – до +4.

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