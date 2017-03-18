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Яку техніку та озброєння можуть отримати українські спецвійська: фото

17:09, сьогодні 459 Читать новость на русском
Техніка для Сил спеціальних операцій
Техніка для Сил спеціальних операцій / defence-ua.com

Нещодавно для командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України провели виставку техніки та озброєння від приватних компаній. Саме ними невдовзі можуть оснастити українські спецвійська.

Захід відбувся на базі однієї з частин ССО, де було розгорнуто експозицію нового озброєння та військової техніки, повідомляє агенція Defense Express. Відтак офіцери мали можливість ознайомитися з новинками особисто, розпитати про деталі та висловити свої пропозиції.

Зацікавленість у командирів ССО викликав проект розвідувально-ударного комплексу "Сокіл". Він складається з двох безпілотних комплексів: розвідувального FlyEуе, який вже використовується українськими військовими та ударного БпЛА Warmate, та системи управління. Всі складові комплексу, як наголошувалось під час презентації, розміщуються на бронеавтомобілях "Козак-2М", які виготовляє підприємство "Практика".

Було представлено широку лінійку бронемашин від вітчизняних виробників. "Козак-5" та "Козак-2М". а також бронемашину "Варта" від конструкторсько-виробничого підприємства "Українська бронетехніка", та продукція підприємства "Богдан", включно з "Барс-8".

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Окрім бронетехніки, підприємство "Маяк" (входить до ГК "Укроборонпром", єдине з тих, що брали участь у заході) продемонструвало нову конструкцію 60-мм міномету. Українська розробка з подовженим стволом забезпечує дальність стрільби аж до 5500 м, хоча, як відзначалося представником заводу, вона ще буде допрацьовуватися. Зокрема, буде суттєво зменшено габарити механічного прицілу.

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Прибалтійська компанія "Атрі" привезла пристрої для забезпечення нічного водіння техніки, екіпіровки солдата та для спостереження за полем бою.

Вітчизняна компанія "Укрспецсістемз" демонструвала свій безпілотний комплекс PD-1 та квадрокоптер.

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Теги: Україна Зброя Збройні Сили України
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